В КХЛ в этом сезоне установлен рекорд по посещаемости хоккейных матчей

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне 2024/2025 годов установлен рекорд посещаемости за всю историю турниров. В среднем каждый матч регулярного чемпионата вживую посмотрели 7 308 зрителей.
Тем не менее, согласно анализу экспертов портала Metaratings.ru, в Европе КХЛ стала только третьей лигой по посещаемости. Самым посещаемым турниром в нынешнем сезоне стал чемпионат Немецкой хоккейной лиги (нем. Deutsche Eishockey Liga, DEL). Там среднее количество зрителей на одной игре составило 7 781 человек. Интересно, что этот показатель тоже является рекордным. Ранее ни одно хоккейное соревнование в Старом Свете не могло преодолеть отметку в 7,5 тысячи зрителей.
Второй по посещаемости стала швейцарская Национальная лига А (ранее — фр. Ligue Nationale A, теперь — англ. National League). Здесь на матчи команд собирались в среднем по 7 365 болельщиков. Что любопытно, в Швейцарии, как и в DEL и КХЛ, эта цифра также стала рекордной за историю национальных чемпионатов.
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Второй по посещаемости стала швейцарская Национальная лига А (ранее — фр. Ligue Nationale A, теперь — англ. National League). Здесь на матчи команд собирались в среднем по 7 365 болельщиков. Что любопытно, в Швейцарии, как и в DEL и КХЛ, эта цифра также стала рекордной за историю национальных чемпионатов.
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Александр Бойцов