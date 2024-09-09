Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» вышли в 1/8 Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» одержала четыре победы на предварительном этапе Кубка России по волейболу среди женщин и вышла в одну восьмую финала, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Отлично прошли предварительный этап без поражений и вышли в 1/8 финала Кубка России. Главное не сбавлять набранный темп — уже 16 сентября в домашней игре встретимся с «Енисеем», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.В министерстве напомнили, что первую игру волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» выиграли у команды «Сахалин» из Южно-Сахалинска, встреча завершилась со счётом 3:0. Второй матч в рамках Кубка России состоялся с командой «Омичка» из Омской области: представительницы Подмосковья выиграли со счётом 3:1. С таким же счётом они одержали третью победу в матче с командой «Уралочка-УРГЭУ» из Свердловской области. А завершающей предварительный этап стала игра с «Амурскими тигрицами» из Хабаровского края. Их подмосковные волейболистки обыграли со счётом 3:0.
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