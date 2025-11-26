Три отмененных гола не помешали «Челси» разгромить «Барселону» в матче ЛЧ
Английский «Челси» победил испанскую «Барселону» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом пишет «Чемпионат».
Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 3:0. Главным арбитром встречи выступил Славко Винчич.
Примечательно, что в первом тайме игрок «синих» Энцо Фернандес отличился дважды, но оба раза судья отменил голы по разным причинам. Однако это не сломило дух «Челси», и команда открыла счет на 27-й минуте усилиями защитника «Барселоны» Жюля Кунде, который переправил мяч в свои ворота после рикошета.
Под занавес первой половины матча игрока «сине-гранатовых» Рональда Араухо удали с поля после второй желтой карточки. На 51-й минуте арбитр отменил третий гол лондонской команды из-за офсайда. Позже «Челси» забил еще два сяча в ворота соперника, установив окончательный счет. Результативные действия на счету Эстевао Виллиана и Лиама Делапа.
