Три отмененных гола не помешали «Челси» разгромить «Барселону» в матче ЛЧ

Фото: istockphoto / Rost-9D

Английский «Челси» победил испанскую «Барселону» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом пишет «Чемпионат».



Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 3:0. Главным арбитром встречи выступил Славко Винчич.

Примечательно, что в первом тайме игрок «синих» Энцо Фернандес отличился дважды, но оба раза судья отменил голы по разным причинам. Однако это не сломило дух «Челси», и команда открыла счет на 27-й минуте усилиями защитника «Барселоны» Жюля Кунде, который переправил мяч в свои ворота после рикошета.

Под занавес первой половины матча игрока «сине-гранатовых» Рональда Араухо удали с поля после второй желтой карточки. На 51-й минуте арбитр отменил третий гол лондонской команды из-за офсайда. Позже «Челси» забил еще два сяча в ворота соперника, установив окончательный счет. Результативные действия на счету Эстевао Виллиана и Лиама Делапа.

