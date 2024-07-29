Триатлонистка Шорец высказалась о влиянии качества воды в Сене на олимпийцев

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Российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр в Париже не будет мешать грязная вода в реке Сене.
«Решение перенести просмотр плавательной трассы и тренировку в бассейн верное. Вода грязная и рисковать перед днём старта спортсменам не оправданно. Другое дело — сама гонка. Спортсменам, которые готовятся много лет к Олимпиаде, чаще всего всё равно, где плыть, лишь бы это не повлияло на остальную часть дистанции», — высказала мнение в беседе с Газета.ру Шорец.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, говоря о церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024, призналась, что не хочет даже комментировать произошедшее.
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