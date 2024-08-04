Триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

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Бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает издание Nieuwsblad.
Отмечается, что заплыв состоялся 31 июля. По итоговому протоколу Мишель заняла 38-ю позицию. Уже в течение четырёх дней она находится в больнице. Из-за этого инцидента сборная Бельгии по триатлону была вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.
Оргкомитет в прошлую среду сообщил о разрешении на проведение заплывов в Сене. Согласно результатам последних анализов воды в реке, World Triathlon признала её соответствующей требованиям. Однако в воскресенье вновь объявили о недопустимом уровне загрязнения воды после прошедших в столице дождей.
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Анастасия Чинкова