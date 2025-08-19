На Украине футболистке дали желтую карточку за русскую речь во время матча
На Украине футболистка получила желтую карточку за то, что говорила на русском языке. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Преупреждение получила игрок одесской команды «Систерс» Ирина Майбородина. На 42-й минуте матча после контакта она выругалась на русском, за что в итоге и получила желтую карточку. Сама судья Анастасия Романюк объяснила это футболистке.
Ранее Мария Захарова опубликовала видео с Владимиром Зеленским, на котором тот говорит о важности русского языка на Украине.
