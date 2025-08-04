Минаков о победе на ЧМ: «Завтра станем тюбиками»

04 августа 2025, 00:26

Российские пловцы выиграли эстафету 4×100 м в Сингапуре, обогнав Францию и США

Андрей Минаков (Фото: Instagram* @Olympia_da)

Российский пловец Андрей Минаков прокомментировал победу в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре фразой: «Завтра проснёмся и снова будем тюбиками», подчеркнув привычную рутину спортсменов.