Достижения.рф

Минаков о победе на ЧМ: «Завтра станем тюбиками»

Российские пловцы выиграли эстафету 4×100 м в Сингапуре, обогнав Францию и США
Андрей Минаков (Фото: Instagram* @Olympia_da)

Российский пловец Андрей Минаков прокомментировал победу в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре фразой: «Завтра проснёмся и снова будем тюбиками», подчеркнув привычную рутину спортсменов.



Команда в составе Андрея Минакова, Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды и Егора Корнева преодолела дистанцию за 3:26.93, опередив сборные Франции (серебро) и США (бронза).

Минаков в разговоре с РИА Новости отметил, что победа не изменила его повседневность и в жизни спортсмена ничего не поменялось — тренировки, сборы, режим.

По итогам чемпионата мира по водным видам спорта сборная России заняла четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 18 наград: 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали. Фраза про «тюбиков» стала вирусной в соцсетях, где болельщики сравнивают жизнь пловцов с «конвейером достижений».

* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

Елизавета Теодорович

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