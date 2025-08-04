Минаков о победе на ЧМ: «Завтра станем тюбиками»
Российский пловец Андрей Минаков прокомментировал победу в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре фразой: «Завтра проснёмся и снова будем тюбиками», подчеркнув привычную рутину спортсменов.
Команда в составе Андрея Минакова, Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды и Егора Корнева преодолела дистанцию за 3:26.93, опередив сборные Франции (серебро) и США (бронза).
Минаков в разговоре с РИА Новости отметил, что победа не изменила его повседневность и в жизни спортсмена ничего не поменялось — тренировки, сборы, режим.
По итогам чемпионата мира по водным видам спорта сборная России заняла четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 18 наград: 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали. Фраза про «тюбиков» стала вирусной в соцсетях, где болельщики сравнивают жизнь пловцов с «конвейером достижений».
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
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