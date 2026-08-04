«Тупее не придумаешь»: Шалимов прокомментировал победу московского «Спартака» над «Ахматом»
Тренер Шалимов о победе «Спартака» над «Ахматом»: владели преимуществом
Российский специалист Игорь Шалимов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» подвел итоги напряженного матча 2-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Об этом стало известно 4 августа.
По мнению эксперта, красно-белым откровенно повезло в концовке встречи. Победу добыли во многом благодаря грубой ошибке вратаря грозненцев, говорит спикер.
«По поводу пенальти в ворота «Спартака» — это из серии «тупее не придумаешь», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».Также собеседник разобрал тактику «Ахмата»: грозненцы перестроились в пять защитников, надежно сыграли в обороне и не давали сопернику создавать моменты в первом тайме. Однако специалист остался недоволен отсутствием контрвыпадов у команды при счете 1:0. В 3-м туре «Спартак» примет «Краснодар» 9 августа. «Ахмат» днем позже сыграет на выезде с воронежским «Факелом».