«Тупее не придумаешь»: Шалимов прокомментировал победу московского «Спартака» над «Ахматом»

04 августа 2026, 18:26

Тренер Шалимов о победе «Спартака» над «Ахматом»: владели преимуществом

Фото: istockphoto/Rost-9D

Российский специалист Игорь Шалимов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» подвел итоги напряженного матча 2-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Об этом стало известно 4 августа.





По мнению эксперта, красно-белым откровенно повезло в концовке встречи. Победу добыли во многом благодаря грубой ошибке вратаря грозненцев, говорит спикер.





«По поводу пенальти в ворота «Спартака» — это из серии «тупее не придумаешь», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».