Стала известна, в каких странах самые дешевые и дорогие новогодние блюда

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Венгрия оказалась страной с самым дешевым новогодним блюдом, а Япония оказалась с самым дорогим.
РИА Новости сообщает о цене новогодних блюд в разных странах.
В Венгрии порция новогодней фаршированной капусты оценивается в $2,5. В составе блюда различные ингредиенты: свиная рулька, сало, свиной жир, капуста, рис. Венгерский праздничный обойдётся в $78.
Самым дорогим блюдом в Новый год оказалась японская гречневая лапша с бульоном и обжаренными креветками, овощами, грибами, а также рыбой. Порция блюда обойдется в $10,8.
Ранее российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни.
Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен». По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях. Лучшее место для жизни, по мнению малых, Стамбул.
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В Венгрии порция новогодней фаршированной капусты оценивается в $2,5. В составе блюда различные ингредиенты: свиная рулька, сало, свиной жир, капуста, рис. Венгерский праздничный обойдётся в $78.
Ранее российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни.
Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен». По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях. Лучшее место для жизни, по мнению малых, Стамбул.
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Мария Фирсова