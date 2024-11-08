Бурбас: футбольную команду с Полтавщины забрали в военкомат перед матчем

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Футболистов из Полтавской области всей командой забрали в военкомат прямо перед игрой, передает в своем подкасте на Youtube украинский спортивный обозреватель Игорь Бурбас.
«Команда СК «Полтава» которая на прошлых выходных ехала на домашний матч против (футбольного клуба из Черниговской области — прим. ред.) «Кудровки». Этот автобус остановили военные, команду после этого отвезли в ТЦК (военкомат — прим. ред.)... Как мне сказали, поголовно всем выписали повестки», — прокомментировал журналист.
Бурбас добавил, что, когда игроков отпустили на игру после вручения повесток, настроя победить у них уже не было. Встреча закончилась поражением со счетом 1-2.
Перед этим сообщалось, кого на Украине активно мобилизуют.
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