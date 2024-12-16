Подмосковный фигурист Пузин стал призёром всероссийских соревнований

Макар Пузин (справа). Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль завоевал представитель Московской области Макар Пузин на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мордовские узоры», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Спортсмен из Московской области Макар Пузин поднялся на третью ступень пьедестала почёта по итогам одиночного катания среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта (13-19 лет). Золотую и серебряную медали в этом соревновании завоевали фигуристы из Москвы», — говорится в сообщении.Соревнования по фигурному катанию «Мордовские узоры» проводились в Саранске с 13 по 15 декабря, их участниками стали свыше 100 спортсменов и спортсменок из 35 российских регионов.
Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка Екатерина Шибекина выиграла золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.
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