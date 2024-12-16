«Заречье-Одинцово» вошло в топ-5 первого круга чемпионата России по волейболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» занял четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги по итогам 14 туров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
У спортсменок из Подмосковья – 29 очков. Они одержали девять побед и потерпели пять поражений. Он команды, занимающей третье место, они отстают на четыре очка.
Помимо этого, волейболистки «Заречья-Одинцова» вошли в число лучших игроков первого круга. Ольга Бирюкова – среди лучших бомбардиров (216 очков) и подающих (19 эйсов). Мина Попович – в пятёрке лучших блокирующих (55 блоков).
Следующий матч подмосковный клуб проведёт на домашней площадке 19 декабря. Соперником станет ВК «Динамо-Метар» из Челябинска, который занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Начало встречи – в 19:00, вход для болельщиков будет свободным.
Чемпионат России по волейболу среди женщин в Суперлига проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Помимо этого, волейболистки «Заречья-Одинцова» вошли в число лучших игроков первого круга. Ольга Бирюкова – среди лучших бомбардиров (216 очков) и подающих (19 эйсов). Мина Попович – в пятёрке лучших блокирующих (55 блоков).
«Более половины игр чемпионата России позади, мы прошли их очень достойно. Желаю не сбавлять темп. Удачи и новых побед», – пожелал депутат Госдумы Сергей Колунов.В матче 14-го тура ВК «Заречье-Одинцово» на выезде играло с ВК «Енисей» из Красноярска. Волейболистки из Московской области выиграли со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:17, 25:18).
Следующий матч подмосковный клуб проведёт на домашней площадке 19 декабря. Соперником станет ВК «Динамо-Метар» из Челябинска, который занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Начало встречи – в 19:00, вход для болельщиков будет свободным.
Чемпионат России по волейболу среди женщин в Суперлига проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская