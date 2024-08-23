Турнир по следж-хоккею в Чехове соберёт четыре команды

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре команды примут участие в межрегиональном турнире по следж-хоккею «Кубок главы городского округа Чехов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На лёд в Подмосковье выйдут команды «Волчата» и Мичуринска Тамбовской области, «Луганск-следж» из Луганска, «Чайка» из Нижнего Новгорода и чеховская команда «Гранит-следж».
«Кубок главы городского округа Чехов» по следж-хоккею пройдёт 24 и 25 августа по адресу: Чехов, ул. Московская 104, спорткомплекс «Ледовый дворец». Начало игр – в 9 утра.
Как отметили в министерстве, турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Московская область - один из регионов-лидеров по развитию следж-хоккея. Первой подмосковной командой стал клуб «Феникс». Сейчас он является многократным чемпионом России и основой национальной сборной на Паралимпийских играх. Недавно в Подмосковье появилась вторая профессиональная команда – «Гвардия». В её составе выступают ветераны СВО», – рассказали в министерстве.
«Кубок главы городского округа Чехов» по следж-хоккею пройдёт 24 и 25 августа по адресу: Чехов, ул. Московская 104, спорткомплекс «Ледовый дворец». Начало игр – в 9 утра.
Как отметили в министерстве, турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская