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Турнир по следж-хоккею в Чехове соберёт четыре команды

23 августа 2024, 16:33
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Четыре команды примут участие в межрегиональном турнире по следж-хоккею «Кубок главы городского округа Чехов». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На лёд в Подмосковье выйдут команды «Волчата» и Мичуринска Тамбовской области, «Луганск-следж» из Луганска, «Чайка» из Нижнего Новгорода и чеховская команда «Гранит-следж».
«Московская область - один из регионов-лидеров по развитию следж-хоккея. Первой подмосковной командой стал клуб «Феникс». Сейчас он является многократным чемпионом России и основой национальной сборной на Паралимпийских играх. Недавно в Подмосковье появилась вторая профессиональная команда – «Гвардия». В её составе выступают ветераны СВО», – рассказали в министерстве.


«Кубок главы городского округа Чехов» по следж-хоккею пройдёт 24 и 25 августа по адресу: Чехов, ул. Московская 104, спорткомплекс «Ледовый дворец». Начало игр – в 9 утра.

Как отметили в министерстве, турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
Спортсмен из Подмосковья выиграл две медали чемпионата России по маунтинбайку
23 августа 2024, 14:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевал восемнадцатилетний велогонщик из Московской области Дмитрий Жилин на чемпионате России по спорту глухих в категории маунтинбайк, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Дмитрий Жилин, несмотря на небольшой пока опыт соревнований, добился значительных результатов. Он выиграл серебряную медаль в дисциплине «кросс-кантри — гонка с выбыванием» и поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплине «кросс-кантри», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по маунтинбайку среди спортсменов с нарушениями слуха проводился в Ижевске с 19 по 23 августа, в соревнованиях приняли участие более двадцати спортсменов из пяти регионов страны: Московской, Калининградской, Свердловской, Курской и Самарской областей.

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#медали
#минспорта мо
#московская область
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Ноздрин: При Станковиче в «Спартаке» появилась бодрость
22 августа 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин прокомментировал изменения команды с появлением в ней главного тренера Деян Станковича.
Он отметил, что при Станковиче команда стала бодрее.

«У меня хорошие предчувствия. Мне нравится, как главный тренер ведёт себя на скамейке. Значит, он и в раздевалке так же ведёт себя. В 2017 году чемпионство выиграл Каррера, а готовил команду Аленичев. Потом пришёл Каррера и внёс энтузиазм. Сейчас я тоже чувствую, что в команде налаживается атмосфера. Станкович – позитивный парень. При нём в «Спартаке» появилась какая-то бодрость», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Ноздрин.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов заявлял, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович уже смог стабилизировать состав и схему команды.

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#спорт
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Хотимский назвал Дзюбу гениальным
22 августа 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявил о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его.
«Пригласить в команду Дзюбу? Нам было бы это интересно, но, к сожалению, мест в заявке у нас нет. Дзюба, безусловно — гениальный футболист. Он очень сильный игрок. Думаю, Артем найдет себе место в РПЛ, а к нам, наверное, еще рано», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Хотимский.

Напомним, что последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что карьера 35-летнего форварда Артёма Дзюбы в рамках РПЛ почти со стопроцентной вероятностью завершена.

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#рпл
#карьера
#футболист
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Сапожков выразил полную уверенность в победе сборной РФ по волейболу на ОИ
22 августа 2024, 18:26

Фото: iStock/razihusin

Волейболист московского «Динамо» Максим Сапожков выразил уверенность в том, что сборная России обязательно выиграло бы золото на прошедших в Париже Олимпийских играх, если бы принимала в них участие.
«Я уверен на 100%, мы бы выиграли золото. Расстроился, что Франция сначала легко победила итальянцев (3:0), а затем и в финале сборную Польши (3:0). Надеялся, что будет больше экшена, а вышло скучновато. У сборной России были бы все шансы занять первое место. Без нашей сборной на международной арене пропал нерв. Прямой конкурент исключён, и другим сборным стало играть значительно легче», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сапожков.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала Олимпийские игры в Париже, выразив своё недовольство одним словом – «гадкие».

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Сычёв выразил симпатию «Крыльям Советов»
22 августа 2024, 18:19

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв выразил симпатию «Крыльям Советов» и пожелал улучшения ситуации в команде.
«Трудно сказать, почему «Крылья Советов» неудачно вошли в сезон. Наверное, дело в кадровом вопросе. Команду постоянно покидают лидеры, их тяжело кем-то заменять. Тем более, учитывая возможности «Крыльев». Я симпатизирую команде и Игорю Осинькину. Хочется, чтобы у них все наладилось, а команда вернулась в верхнюю часть таблицы», — поделился в беседе с Metaratings.ru Сычёв.

Напомним, «Крылья Советов» в нынешнем сезоне РПЛ занимают 14-е место в турнирной таблице с тремя очками.

Ранее бывший футболист ЦСКА Роман Широков высказал мнение о том, что команда сможет стать более профессиональной, если найдёт форварда.

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Подмосковные пловцы заняли третье командное место на летней Спартакиаде учащихся
22 августа 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Это позволило команде Московской области занять третье место в общекомандном зачёте, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В финальный день турнира серебро соревнований девушек 14-15 лет в плавании на 50 м баттерфляем взяла Виктория Миронова. В комбинированной эстафете 4×100 м команда Московской области также завоевала серебряную медаль. В составе сборной выступили Евангелина Шейнина, Виктория Миронова, Виктория Таранникова и Анастасия Зинченко», – отметили в министерстве.
Финальные соревнования по плаванию в рамках XII летней Спартакиады учащихся России проходили с 18 по 22 августа в Пензе. У команды Московской области – три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.

XII летняя Спартакиада учащихся России 2024 года проводится по 51 виду спорта. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
#спартакиада
#медали
#плавание
#подмосковье
#московская область
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В Химках состоялся гала-матч легенд футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак»
22 августа 2024, 13:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Гала-матч легенд футбольных клубов «Спартак» и «ЦСКА» провели на стадионе «Родина» в Химках в рамках турнира «Кубок Игоря Акинфеева», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наш город часто выбирают площадкой для проведения крупных мероприятий – в том числе спортивных состязаний. Мы приняли международный турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Радует, что инициатором этого турнира является губернатор Андрей Воробьёв. В Химках созданы все условия для проведения игры на высшем уровне», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
В товарищеском гала-матче от ЦСКА приняли участие Игорь Аксенов, Алан Дзагоев, Александр Гришин, Алексей Березуцкий, Дмитрий Карсаков, Ролан Гусев, Олег Корнаухов и Владимир Габулов. За «Спартак» на поле вышли Никита Баженов, Александр Филимонов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Роман Павлюченко, Егор Титов, Александр Самедов и Александр Ширко. Определить победителя в основное время игры не удалось, поэтому матч завершился серией пенальти. В итоге победу одержал «Спартак» со счётом 7:6.

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#химки
#цска
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Подмосковные гребцы завоевали медали чемпионата России по спорту ЛИН
22 августа 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала золотую и серебряную медали в академической гребле на чемпионате России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала поднялся подмосковный экипаж в составе Ирины Костюхиной, Лидии Водневой, Владимира Бирсанова, Людмилы Колесовой и Артёма Кондратьева. Они одержали победу в классе лодок «четвёрка с рулевым» в заплыве на 1500 метров», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал второй подмосковный экипаж, в него вошли Юлия Кутузова, Полина Якубенко, Кирилл Кредисов, Елена Поклонова и Вадим Дмитряков.

Турнир проводился в Коломне с 15 по 18 августа, участие в чемпионате приняли спортсмены их шести регионов России.

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Подмосковная студентка завоевала медаль Кубка мира по самбо
22 августа 2024, 10:14

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Нина Сердюк, обучающаяся на факультете физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) в Коломне, выиграла бронзовую медаль на финальном этапе Кубка мира по самбо, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Нина Сердюк выступала в боевом самбо в весовой категории до 59 килограммов. В одной четвёртой финала она одержала победу над спортсменкой из Казахстана, а в полуфинале проиграла самбистке, представлявшей Узбекистан. По итогам турнира подмосковная спортсменка заняла третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Кубок мира по самбо проводился в Кыргызстане, в соревнованиях приняли участие свыше 270 спортсменов из 14 стран, от России на турнир приехали 50 человек, они выиграли 38 медалей.

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