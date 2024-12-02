Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Журова о 197 штрафах чемпионки Загитовой: родителям нужно вразумить ее

Журова о 197 штрафах чемпионки Загитовой: родителям нужно вразумить ее

Алина Загитова (фото: kremlin.ru)

Алина Загитова (фото: kremlin.ru)

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя информацию, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году, заявила, что родителям следует вразумить спортсменку. По ее словам, в советское время за такое количество штрафов девушку давно лишили водительских прав.
«Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность. А тут, получается, постоянные нарушения. Мы все любим Алину и хотим, чтобы с ней ничего не случилось. Я бы посоветовала родителям Загитовой поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала», — подчеркнула она в беседе с Metaratings.ru.
Депутат также допустила, что не все 197 штрафов получила именно Загитова. Она предположила, что та могла давать машину родственникам или личному водителю. А видеосообщения, снятые в машине, были сделаны лишь для «красивой картинки».



Ранее сообщалось, что владеющая двумя машинами Олимпийская чемпионка нарушила правила дорожного движения за рулем Porsche Macan и 22 — на BMW X6 30d. Алина Загитова уже оплатила все штрафы. В общей сложности с марта 2019 года за автомобилями фигуристки числятся 554 штрафа на сумму 497 тысяч рублей. Больше всего штрафов Алина Загитова получила за превышение скорости — 401 случай. Пять раз фигуристка проезжала на красный свет.

Читайте также:

Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД

Чемпионка Загитова нарушила ПДД 197 раз за 2024 год

Фигуристка Загитова сняла видео под капельницей
#видео
#пдд
#водитель
#страны
#правила
#кружки
#нарушения
#опасность
#депутат
Бурлак объяснил поражение «Локомотива» в матче с «Химками»
Бурлак: «Локомотив» проиграл «Химкам» из-за молодости команды
02 декабря 2024, 19:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший игрок «Локомотива» Тарас Бурлак заявил, что его бывшая команда проиграла «Химкам» из-за молодости команды, где самый взрослый и опытный — Дмитрий Баринов.
«Дзюба дал интервью. А если серьезно, ожидаемо было, конечно, что где-то будет просадка. Молодая команда. Самый взрослый и опытный — Дмитрий Баринов, который в самом зрелом возрасте. Где-то должна была быть эта просадка. Были зависимы от голов Батракова, у Леши тоже небольшой спад, но команда молодая, и это логично», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.
По его словам, если учитывать, как проходит чемпионат, то у «Локо» все еще есть шансы на победу. Только недавно, подчеркнул футболист, все говорили, что «Спартака не будет и в десятке, а он уже стал претендентом на чемпионство.

Читайте также:

Бобер назвал причины победы «Крыльев Советов» над «Зенитом»

Стало известно, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство

В «Краснодаре» назвали самого сложного соперника
#интервью
#чемпионат
#футболист
#спорт
#матч
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бобер назвал причины победы «Крыльев Советов» над «Зенитом»
Бобер: «Крылья Советов» выиграли у «Зенита» благодаря победе над «Ахматом»
02 декабря 2024, 19:40

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер заявил, что его бывшая команда выиграла у «Зенита» благодаря игре вторым номером, работе вратаря Сергея Песьякова и победе над «Ахматом» в домашнем матче.
«Крылья» сыграли вторым номером, удачно реализовали свои моменты. Хорошо сыграл вратарь Песьяков. <…> Мне кажется, в моральном плане сильно помогла победа в домашнем матче над «Ахматом». Она позволила больше думать о футболе, чем о внешней обстановке», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Бобер также подчеркнул, что в зимний перерыв команде пойдет на пользу то, что перед ним они одержали победу. Это, по его мнению, поспособствует «неплохому моральному состоянию» во время подготовки.

Читайте также:

Стало известно, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство

В «Краснодаре» назвали самого сложного соперника

Стало известно, сколько заработала «Сибирь» на продаже Шашкова
#победа
#футбол
#матч
#спорт
#рпл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько заработала «Сибирь» на продаже Шашкова
«Сибирь» заработала 15 млн на продаже Шашкова в «Автомобилист»
02 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Стало известно, сколько хоккейный клуб «Сибирь» заработал на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист». Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 15 миллионов рублей.
Новый клуб заключил двусторонний контракт с хоккеистом сегодня, 2 декабря. Он продлится до 31 мая 2025 года. Шашков будет выступать под 99-м номером.

Ранее бывший хоккеист и спортивный директор ХК «Металлург» Евгений Бирюков не согласился с мнением, что уровень КХЛ падает, заявив, что лига переживает тяжелые времена, но не стоит на месте и развивается. По его словам, в КХЛ начинают сверкать молодые таланты.

Читайте также:

Директор ХК «Металлург»: КХЛ переживает тяжелые времена, но не стоит на месте

Стало известно, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство

В «Краснодаре» назвали самого сложного соперника
#кхл
#клуб
#таланты
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что мешает «Краснодару» в борьбе за чемпионство
Силкин: «Краснодар» психологически неустойчив для борьбы за чемпионство
02 декабря 2024, 18:43

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер московского ФК «Динамо» Сергей Силкин заявил, что «Краснодар» не сможет бороться за чемпионство в этом сезоне. По его словам, команде мешает психологическая неустойчивость.
Силкин отметил, что заранее знал о спаде результативности «быков», так как ни одна команда не может «пройти сезон ровно».
«Пока я не вижу, что «Краснодар» сможет реально побороться за чемпионство. Команда очень неустойчива психологически», — подчеркнул он в беседе с «РБ Спорт».
Ранее один из нападающих «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что «Спартак» был самым сложным соперником клуба за прошедшие 17 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По его словам, хорошего матча у его команды против московского клуба не получилось.

Читайте также:

В «Краснодаре» назвали самого сложного соперника

Подмосковный сноубордист Томин завоевал две медали Кубка России

Самбисты из Московской области завоевали четыре медали Кубка России
#спорт
#спартак
#рпл
#краснодар
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Краснодаре» назвали самого сложного соперника
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником за прошедшие 17 туров РПЛ
02 декабря 2024, 18:36

Фото: iStock/FotografieLink

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба заявил, что «Спартак» был самым сложным соперником клуба за прошедшие 17 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ).ю По его словам, хорошего матча у его команды против московского клуба не получилось.
Накануне, 1 декабря, «Краснодар» проиграл «Спартаку» в домашнем матче со счетом 0:3.
«Самый тяжелый соперник за прошедшие матчи? Скорее всего, «Спартак». У нас не получился хороший матч», — поделился Кордоба в беседе с «РБ Спорт».
Футболист подчеркнул, что несмотря на поражение «Краснодару» нельзя поддаваться панике и продолжать работать, стремясь к победе на следующей неделе.

Читайте также:

Подмосковный сноубордист Томин завоевал две медали Кубка России

Самбисты из Московской области завоевали четыре медали Кубка России

Подмосковные конькобежцы взяли две медали первенства России по шорт-треку
#спорт
#медали
#матч
#спартак
#краснодар
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный сноубордист Томин завоевал две медали Кубка России
02 декабря 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевал на первом и втором этапах Кубка России по сноуборду спортсмен из Московской области Арсений Томин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Арсений Томин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов в дисциплине «сноуборд-кросс» в смешанной паре со спортсменкой Александрой Паршиной из Магаданской области», — говорится в сообщении.
Ранее спортсмены из Московской области выиграли три медали на первом и втором этапах Кубка России по сноуборду в параллельном слаломе. Две золотые медали в копилку областной сборной принесла Варвара Артюхова, а одну бронзовую — Дмитрий Карлагачев.

Соревнования в рамках Кубка России по сноуборду стартовали в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа 27 ноября и продлятся до 3 декабря.

Читайте также:

Самбисты из Московской области завоевали четыре медали Кубка России

Подмосковные конькобежцы взяли две медали первенства России по шорт-треку

Батутисты из Истры завоевали три медали всероссийских соревнований
#минспорта мо
#сноуборд
#кубок россии
#медали
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самбисты из Московской области завоевали четыре медали Кубка России
02 декабря 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области Павел Сараев, Сергей Никулин, Кирилл Харьков и Савелий Солдатенков на Кубке России по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Павел Сараев из Пушкинского округа занял третье место в весовой категории до 53 килограммов. Сергей Никулин из Воскресенка завоевал бронзу в весовой категории до 64 килограммов. Кирилл Харьков из Сергиева Посада стал третьим по итогам состязаний в категории до 88 килограммов. А королёвский спортсмен Савелий Солдатенков получил бронзовую медаль, выступив в весовой категории более 98 килограммов», — говорится в сообщении.
Турнир проходил с 25 по 29 ноября в Краснодаре, участниками соревнований стали свыше 400 самбистов из 50 российских регионов.

Читайте также:

Подмосковные конькобежцы взяли две медали первенства России по шорт-треку

Батутисты из Истры завоевали три медали всероссийских соревнований

РФС рассказал, что в 2025 году изменится ситуация с допуском россиян к турнирам
#самбо
#кубок россии
#минспорта мо
#медали
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные конькобежцы взяли две медали первенства России по шорт-треку
02 декабря 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по шорт-треку среди юниоров и юниорок 18-19 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медалью в копилку подмосковной сборной принесла Фаиля Аймалетдинова, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам многоборья среди юниорок (1500м-500м-1000м-1500м). Второе и третье места в этом соревновании заняли представительницы Москвы», — говорится в сообщении.
А бронзовую награду подмосковные спортсмены получили в смешанной эстафете на 3000 метров. В составе эстафетной команды выступили Фаиля Аймалетдинова, Вероника Шарай, Алиса Руссу, Тимофей Алексеев, Вадим Марченко и Зорик Чогандарян.

Соревнования проходили с 28 ноября по 1 декабря в подмосковной Коломне.

Читайте также:

Батутисты из Истры завоевали три медали всероссийских соревнований

РФС рассказал, что в 2025 году изменится ситуация с допуском россиян к турнирам

В турнире по борьбе в Электростали приняли участие более 60 спортсменов
#конькобежный спорт
#шорт-трек
#первенство
#медали
#коломна
#минспорта мо
#награды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Батутисты из Истры завоевали три медали всероссийских соревнований
02 декабря 2024, 12:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники Истринской спортивной школы им. Н.Л. Федорович на Всероссийских соревнованиях памяти Героя Советского Союза, летчика С.М. Люлина по прыжкам на батуте, сообщает пресс-служба администрации городского округа Истра.
«Золотые медали по решению жюри получили представители Истры Алиса Филатова и Никита Южиков, а бронзовую медаль — Виктория Перезва», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в городе Иваново с 18 по 23 ноября, в них приняли участие около 300 спортсменов из 17 регионов России.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Московской области Кристина Резцова завоевала серебряную медаль первого этапа Кубка России по биатлону: награду ей принёс спринт на 7,5 км среди женщин.

Читайте также:

РФС рассказал, что в 2025 году изменится ситуация с допуском россиян к турнирам

В турнире по борьбе в Электростали приняли участие более 60 спортсменов

Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД
#истра
#спорт
#соревнования
#медали
Следите за нашими новостями
в удобном формате