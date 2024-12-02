Журова о 197 штрафах чемпионки Загитовой: родителям нужно вразумить ее

Алина Загитова (фото: kremlin.ru)
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя информацию, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году, заявила, что родителям следует вразумить спортсменку. По ее словам, в советское время за такое количество штрафов девушку давно лишили водительских прав.
«Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность. А тут, получается, постоянные нарушения. Мы все любим Алину и хотим, чтобы с ней ничего не случилось. Я бы посоветовала родителям Загитовой поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала», — подчеркнула она в беседе с Metaratings.ru.Депутат также допустила, что не все 197 штрафов получила именно Загитова. Она предположила, что та могла давать машину родственникам или личному водителю. А видеосообщения, снятые в машине, были сделаны лишь для «красивой картинки».
Ранее сообщалось, что владеющая двумя машинами Олимпийская чемпионка нарушила правила дорожного движения за рулем Porsche Macan и 22 — на BMW X6 30d. Алина Загитова уже оплатила все штрафы. В общей сложности с марта 2019 года за автомобилями фигуристки числятся 554 штрафа на сумму 497 тысяч рублей. Больше всего штрафов Алина Загитова получила за превышение скорости — 401 случай. Пять раз фигуристка проезжала на красный свет.
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