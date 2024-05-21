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Турнир «Живая сталь» собрал в Пушкинском более 40 спортсменов-любителей

21 мая 2024, 21:50
Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Более 40 спортсменов выступили на ежегодном Vll открытом турнире по функциональному многоборью «Живая сталь». Он прошёл в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе муниципалитета.


«Участники продемонстрировали максимальное количество повторений становой тяги, бег на 3 км, а также блестящую технику гребли на тренажёре. Всех спортсменов-любителей оценивало жюри», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что соревнования были организованы на спортивной площадке набережной реки Серебрянки. Помимо атлетов из Пушкинского, они привлекли гостей из Щёлкова и Королёва.

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#подмосковье
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#соревнования
#турнир
Подмосковный спортсмен стал призёром международных соревнований по пятиборью
21 мая 2024, 17:52

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный спортсмен стал серебряным призёром II этапа международных соревнований по современному пятиборью. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй этап международных соревнований по современному пятиборью среди мужчин и женщин «Кубок имени Павла Леднева» прошёл с 14 по 18 мая в Москве.

В турнире приняли участие представители России, Белоруссии и Казахстана.

«Спортсмен из Московской области Егор Громадский занял вторую ступень пьедестала, набрав в суммарном зачете всех состязаний 1519,3 балла. Для победы ему не хватило всего 6,9 балла. Егор Громадский является воспитанником подмосковного центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Его тренирует мастер спорта международного класса Сергей Шуин», — поделились в министерстве.

Стоит отметить,что на первой этапе Егор стал золотым призером международных соревнований.

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#спортсмен
#подмосковье
#соревнования
#серебро
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Стал известен оборот букмекерского рынка в 2023 году
«Рейтинг Букмекеров»: Оборот рынка превысил 4 трлн рублей
21 мая 2024, 17:21

Фото: iStock/Artyom Kozhemyakin

Исследование портала «Рейтинг Букмекеров» показало, что в 2023 году оборот соответствующего рынка превысил 4 трлн рублей.
Как передаёт «РБ Спорт», объём ставок в России вырос на 40% по итогам года, а доля легального сегмента в этой сфере увеличилась на 1,9% и составила 80,9%.

Отмечается, что наблюдается тенденция, когда всё больше людей относятся к ставкам как к развлечению, а не как к потенциальному источнику доходов. Кроме этого, людям интересно проверить свою интуицию и удачу подобным методом.

Ранее сообщалось, что информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров» впервые представит статистику в формате Talk Stream.

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#рейтинг
#спорт
#портал
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Гладилин назвал возможного лидера «Спартака»
Гладилин допустил, что лидером «Спартака» может стать Бабич
21 мая 2024, 17:07

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что лидером команды и вместе с тем лучшим защитником сезона может стать Срджан Бабич.
При этом кандидатуры Дугласа Сантоса и Наира Тикнизяна, которые тоже представлены в номинации лучшего защитника сезона, Гладилин также считает достойными.

«Все три кандидата достойны звания лучшего защитника сезона. Одного футболиста выделить сложно. У нас нестабильный чемпионат, нет явной команды лидера. Что касается Бабича, он хорошо проявил себя в первом сезоне. Срджан может стать лидером «Спартака», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что лучшими нападающими сезона в РПЛ являются спортсмены Константин Тюкавин и Джон Кордоба.

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#спорт
#спортсмены
#рпл
#футбол
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Профессор Леднев объяснил необходимость знаний психологии фитнес-тренеру
21 мая 2024, 16:00

Фото: iStock/Drazen Zigic

Вице-президент университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявило важности знаний основ психологии для фитнес-тренеров для лучшего понимания потребностей клиента, а также построения с ним правильной коммуникации.
«Дополнительное психологическое образование точно не помешает, так как тренер постоянно взаимодействует с клиентами, и он должен очень хорошо разбираться в людях. Каждый клиент – это определенный психотип, к каждому клиенту необходимо найти свой подход. И обычный жизненный опыт без образования здесь не поможет», — отметил в беседе с RuNews24.ru Леднев.

Он отметил, что для того, чтобы помочь каждому занимающемуся в фитнес-зале тренер должен постоянно совершенствовать свои навыки не только в области спорта, но и в области психологии.

А вот что не желательно есть самим клиентам после тренировки в фитнес-зале ответила нутрициолог Катерина Кузина. По её словам, после спортивных занятий не подойдут жирная пища, алкоголь, кофеин, солёные закуски, сырые овощи, жвачка.

«Вместо этих продуктов рекомендуется употреблять больше белка (греческий йогурт, яйца, постное мясо), а также сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб). Также важно восполнять потерю жидкости, потребляя достаточное количество воды или спортивных напитков», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Кузина.

Ранее завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер назвал одной из самых непростительных ошибок при занятиях в зале тренировки в грязной форме.

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В марафоне скандинавской ходьбы принял участие 92-летний житель Красногорска
21 мая 2024, 15:46

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

92-летний красногорец стал участником марафона скандинавской ходьбы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Марафон скандинавской ходы проводился в городского парка.

В соревнованиях по живописным маршрутам приняли участие порядка 70 человек из «Активного долголетия».

«Самому старшему участнику − Михаилу Константиновичу Шамранову − 92 года. Он живёт в Красногорске с 1956 года, работал на заводе КМЗ, где и освоил впервые технику «северной ходьбы». Сейчас долголет посещает занятия в центре на улице Заводской. Наравне со всеми марафонцами Михаил Константинович продемонстрировал прекрасную физическую форму и отличное владение техникой «северной ходьбы», - подчеркнули в пресс-службе.

На финише все участники марафона получили грамотаыи памятные подарки. Также желающие смогли в лотерее разыграть дополнительные призы.

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#пенсионер
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Клуб «Химки» вернулся в элитный дивизион российского футбола
21 мая 2024, 14:20

Фото: сайт ФК «Химки»

Подмосковные «Химки» в новом сезоне будут выступать в Российской футбольной премьер-лиге. Клуб досрочно завоевал прямую путёвку в элитный дивизион после поражения тольяттинского «Акрона» в матче предпоследнего, 33-го тура Первой лиги.
Встреча в Туле с местным «Арсеналом» закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 28-й минуте забил Джонатан Окоронкво.

Таким образом, «Акрон», занимающий третье место в турнирной таблице с 56 очками, не смог догнать ФК «Химки» (63) и «Динамо» (61). А химчане вернулись в элитный дивизион спустя сезон после вылета из него.

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#футбол
#фк химки
#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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В Красноармейске прошел межрегиональный турнир по футболу Laffy Cup 2024
21 мая 2024, 10:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Футбольный клуб «Динамо Пушкино» завоевал серебряные медали межрегионального турнира Laffy Cup 2024. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В турнире формата 8х8 приняли участие футбольные коллективы из регионов центрального федерального округа.

«Ребята из «Динамо Пушкино» 2009 г.р. одержали победы во всех играх, проиграв только будущему победителю соревнования, и завоевали серебряные медали турнира. Команда выступала на турнире в составе Константина Малозёмова, Ярослава Кузнецова, Арсения Сидюкова, Максима Грибова, Фёдора Никитина, Александра Молчанова, Артёма Макарова, Владислава Шуленина, Артёма Бесперстова, Даниила Зубарева, Богдана Иваненко и Даниила Разваляева», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что Игры прошли по круговой системе в очень интенсивной форме с большим количеством матчей в один игровой день.

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#футбол
#турнир
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Тренер Тушер назвал непростительную ошибку при занятиях в зале
Тренер Тушер: Нельзя заниматься в зале в грязной форме
20 мая 2024, 22:52

Фото: iStock/nd3000

Завкафедрой спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Тушер назвал одной из самых непростительных ошибок при занятиях в зале тренировки в грязной форме.
Кроме того, он не рекомендовал использовать сильный парфюм.

Также, по словам специалиста, во время тренировки нельзя разбирать тренажёры и снаряды.

«Не приходите в зал в грязной и дурно пахнущей форме. Не используйте парфюм. Не разбирайте снаряд, если не уверены, что с ним никто не работает. Не вставайте перед лицом другого спортсмена. Убирайте инвентарь за собой. Старайтесь не разговаривать громко. Если просят помочь выполнить тяжёлый подход — не отказывайте», — добавил в беседе с NEWS.ru Тушер.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что для мотивации к занятиям спортом необходимы система поощрений, позитивный настрой, а также умение получать удовольствие от самих тренировок, а не от их результата.

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Черданцев назвал самую популярную в России футбольную команду
Черданцев заявил об отсутствии в России народной футбольной команды
20 мая 2024, 18:18

Фото: iStock/Marcus Millo

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что сегодня в России нет народной футбольной команды.
При этом самой популярной он считает «Спартак».

«У нас сейчас нет народной команды. Почему «Спартак» называли народной командой? Это была единственная неведомственная команда в СССР. Она жила при поддержке профсоюзов. Сейчас все команды содержатся за счёт госкорпораций. Любая региональная команда — народная. Самая популярная команда России — это «Спартак»: сколько людей приходит болеть за них», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Черданцев.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявлял, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.

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#спорт
#спартак
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