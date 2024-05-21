Турнир «Живая сталь» собрал в Пушкинском более 40 спортсменов-любителей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
Более 40 спортсменов выступили на ежегодном Vll открытом турнире по функциональному многоборью «Живая сталь». Он прошёл в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Участники продемонстрировали максимальное количество повторений становой тяги, бег на 3 км, а также блестящую технику гребли на тренажёре. Всех спортсменов-любителей оценивало жюри», – рассказали в пресс-службе.Там добавили, что соревнования были организованы на спортивной площадке набережной реки Серебрянки. Помимо атлетов из Пушкинского, они привлекли гостей из Щёлкова и Королёва.
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Лора Луганская