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Уроженка Москвы одержала победу на международном турнире по теннису US Open

Теннисистка Рыбакина победила на турнире US Open
Елена Рыбакина (Фото: Instagram* @lenarybakina)

Родившаяся в Москве теннисистка Елена Рыбакина добилась выдающегося успеха на US Open. В решающем матче она обыграла белоруску Арину Соболенко, пишут спортивные СМИ.



Теперь в активе Рыбакиной три титула турниров «Большого шлема». Помимо победы на US Open, она ранее становилась чемпионкой «Уимблдона» (в 2022 году) и Australian Open (в начале этого года). Спортсменка начала карьеру под российским флагом, но с 2018 года выступает за Казахстан.

Триумф на US Open не только принёс Елене рекордные призовые в размере 464 миллиона рублей, но и позволил занять лидирующую строчку в рейтинге. Теперь Рыбакина является первой ракеткой мира в женском теннисе.

Александр Огарёв

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