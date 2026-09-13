Уроженка Москвы одержала победу на международном турнире по теннису US Open

13 сентября 2026, 01:59

Теннисистка Рыбакина победила на турнире US Open

Елена Рыбакина (Фото: Instagram* @lenarybakina)

Родившаяся в Москве теннисистка Елена Рыбакина добилась выдающегося успеха на US Open. В решающем матче она обыграла белоруску Арину Соболенко, пишут спортивные СМИ.