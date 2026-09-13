Уроженка Москвы одержала победу на международном турнире по теннису US Open
Родившаяся в Москве теннисистка Елена Рыбакина добилась выдающегося успеха на US Open. В решающем матче она обыграла белоруску Арину Соболенко, пишут спортивные СМИ.
Теперь в активе Рыбакиной три титула турниров «Большого шлема». Помимо победы на US Open, она ранее становилась чемпионкой «Уимблдона» (в 2022 году) и Australian Open (в начале этого года). Спортсменка начала карьеру под российским флагом, но с 2018 года выступает за Казахстан.
Триумф на US Open не только принёс Елене рекордные призовые в размере 464 миллиона рублей, но и позволил занять лидирующую строчку в рейтинге. Теперь Рыбакина является первой ракеткой мира в женском теннисе.
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