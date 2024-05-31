Уехавшие из РФ фехтовальщики не вошли в состав сборной США на Олимпиаду

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Уехавшие из РФ фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида не вошли в состав сборной Америки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
По данным ТАСС, информацию подтвердили в Федерации фехтования Штатов. Подробности пока не приводятся.
В начале января сообщалось, что фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида планировали получить гражданство США. Сергей Бида и Лоханов также хотели отобраться в сборную Америки и поехать на Олимпийские игры в 2024 году.
В конце декабря прошлого года МВД РФ объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Самовольное оставление части или места службы».
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В начале января сообщалось, что фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей Бида и Виолетта Бида планировали получить гражданство США. Сергей Бида и Лоханов также хотели отобраться в сборную Америки и поехать на Олимпийские игры в 2024 году.
В конце декабря прошлого года МВД РФ объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Самовольное оставление части или места службы».
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Алёна Самарева