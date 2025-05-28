Украинская фигуристка возмутилась участием Загитовой и Щербаковой в иностранном шоу
Украинская фигуристка Анастасия Архипова сделала заявление об участии россиянок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в японском шоу Fantasy on Ice 2025. Слова спортсменки приводит Tribuna.
Она выступила против участия российских фигуристок, а также добавила, что Япония всегда была местом, где поддерживают Украину. Девушка заявила, что в этом году испытала большое разочарование из-за принятого организаторами решения, которое она совершенно не понимает.
Fantasy on Ice 2025 запланировано на 31 мая – 1 июня. Для российских фигуристок эти соревнования станут первым появлением в иностранном шоу с 2022 года.
Напомним, что в марте 2022 года российским спортсменам запретили выступать на международных турнирах. Последним крупным стартом для спосртменов из РФ стали Игры в Пекине.
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