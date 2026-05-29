Украинская гимнастка Краинская закрыла глаза и уши во время гимна РФ на ЧЕ
На чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне произошел примечательный эпизод во время церемонии награждения. Украинская спортсменка София Краинская, занявшая второе место в упражнении с лентой среди юниоров, закрыла глаза и надела наушники, когда звучал гимн России, пишет РИА Новости.
В этом виде программы победу одержала россиянка Яна Заикина, продемонстрировавшая результат 26,000 балла. Бронзовую медаль завоевала представительница Германии Мелисса Диет с оценкой 25,300 балла. Результат Софии Краинской составил 25,750 балла.
Чемпионат Европы проходит в период с 27 по 31 мая. Для российских спортсменов эти соревнования стали особенными: впервые за пять лет они выступают на международных турнирах с национальным флагом и гимном. Такое решение приняли Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
