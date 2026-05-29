Украинская гимнастка Краинская закрыла глаза и уши во время гимна РФ на ЧЕ

29 мая 2026, 00:07

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне произошел примечательный эпизод во время церемонии награждения. Украинская спортсменка София Краинская, занявшая второе место в упражнении с лентой среди юниоров, закрыла глаза и надела наушники, когда звучал гимн России, пишет РИА Новости.