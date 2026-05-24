Украинский боксер Усик победил Верхувена и защитил титулы чемпиона мира
Украинец Александр Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в супертяжелом весе. Об этом пишет ТАСС
В 12-раундовом поединке, прошедшем у пирамид Гизы в Египте, он выиграл у представителя Нидерландов Рико Верхувена техническим нокаутом. Бой прошел в более серьезной борьбе, чем ожидали многие болельщики. Вопреки прогнозам, Верхувен выглядел конкурентно и большую часть времени оказывал давление на противника. Представитель Нидерландов пользовался преимуществом в габаритах, шел вперед и оказывал прессинг, работая в высоком темпе. Усик действовал на контратаках, но не мог справиться с активностью противника.
Мастерство украинца начало сказываться только к концу боя. Он чисто выиграл 10-й раунд, а в 11-м отправил Верхувена в нокдаун. Тот продолжил бой, но после ряда ударов Усика судья посчитал, что нидерландец не в состоянии продолжать поединок и остановил его за секунду до гонга на перерыв.
На тот момент двое судей ставили ничейные оценки — 95:95, 95:95. При этом третий рефери отдавал предпочтение Верхувену — 96:94.
Читайте также: