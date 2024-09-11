Украинский вратарь сбежал на Белоруссию, переплыв реку ради футбольной карьеры

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Украинский голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису, чтобы сбежать с Украины и подписать контракт с белорусским футбольным клубом «Славия» из Мозыря.
Шелихов долгое время планировал побег, тщательно готовясь к этому шагу. Вратарь заявил, что принял предложение белорусского клуба, поскольку хорошо знает тренерский штаб, с которым ранее сотрудничал в минском «Луче». Об этом сообщает «Sputnik.Беларусь» со ссылкой на украинские СМИ.
«Я с радостью согласился на предложение, так как знаю тренеров "Славии" и продолжал поддерживать с ними отношения. Буду стараться продлить свою карьеру в этой профессии как можно дольше», — рассказал Шелихов на странице клуба «Славия» в соцсети.
35-летний Шелихов стал игроком «Славии» 9 сентября. Ранее он выступал за украинские клубы «Днепр», «Волынь», а также за белорусские «Луч» и «Ислочь». До перехода в «Славию» Шелихов был свободным агентом после ухода из сумской «Виктории».
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«Я с радостью согласился на предложение, так как знаю тренеров "Славии" и продолжал поддерживать с ними отношения. Буду стараться продлить свою карьеру в этой профессии как можно дольше», — рассказал Шелихов на странице клуба «Славия» в соцсети.
35-летний Шелихов стал игроком «Славии» 9 сентября. Ранее он выступал за украинские клубы «Днепр», «Волынь», а также за белорусские «Луч» и «Ислочь». До перехода в «Славию» Шелихов был свободным агентом после ухода из сумской «Виктории».
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Елена Перлова