Украинского футболиста Алиева* признали террористом и экстремистом в России

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Украинского футболиста Александра Алиева*, ранее выступавшего за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи», внесли в реестр террористов и экстремистов, следует из обновлённой базы Росфинмониторинга.
В перечне указано, что Алиев* 1985 года рождения является уроженцем Хабаровска.
Ранее он появился в базе розыска МВД РФ.
В пресс-службе главного управления Следственного комитета по городу Москве сообщали, что в отношении Алиева* возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлёнию террористической деятельности с использованием сети Интернет.
По версии следствия, до 30 августа этого года спортсмен опубликовал в своих соцсетях видеоролик, в котором призывал к совершению терактов в Курской области.
Алиев* завершил свою карьеру. Он провёл за национальную сборную Украины по футболу 28 матчей.
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*признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
Ранее он появился в базе розыска МВД РФ.
В пресс-службе главного управления Следственного комитета по городу Москве сообщали, что в отношении Алиева* возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлёнию террористической деятельности с использованием сети Интернет.
По версии следствия, до 30 августа этого года спортсмен опубликовал в своих соцсетях видеоролик, в котором призывал к совершению терактов в Курской области.
Алиев* завершил свою карьеру. Он провёл за национальную сборную Украины по футболу 28 матчей.
Читайте также:
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Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов
Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов
*признаны Росфинмониторингом террористами и экстремистами
Анастасия Чинкова