Украинского гроссмейстера поймали на жульничестве благодаря уборщице

Отмечается, что молодой человек одержал победу в первый день соревнований, в которых принимали участие юниоры в возрасте 18-20 лет в весовой категории свыше 98 кг. Соревнования проходили в городе Ларнака на Кипре.



Впервые на тренировку по самбо молодой человек попал в возрасте восьми лет – пошёл вместе со своими друзьями. Первые значимые победы Михаил начал одерживать в 13-14 лет. Он продолжал посещать все занятия, оттачивать приёмы и технику бросков, что позволило ему выбиться в лидеры.

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