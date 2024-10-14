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Украинского гроссмейстера поймали на жульничестве благодаря уборщице

El Mundo: шахматиста родом с Украины сняли с чемпионата Испании за мошенничество
14 октября 2024, 19:11
Фото: iStock/marchmeena29

Фото: iStock/marchmeena29

Представляющий с 2023 года Румынию украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко отстранен от участия в чемпионате Испании по шахматам за мошенничество. Об этом информирует El Mundo.
Шевченко стали подозревать после победы над пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо во втором раунде турнира. Уточняется, что украинский шахматист слишком часто выходил в туалет и подолгу задерживался в закрытой кабинке. Его заподозрили в использовании шахматного приложения на мобильном телефоне.

Примечательно, что в туалете действительно был найден телефон. Позже судьи установили, что накануне уборщица уже нашла другое мобильное устройство и отдала его на ресепшен отеля, где проходит турнир. Выяснилось, что оно также принадлежало Шевченко.



Оргкомитет соревнований, выслушав все стороны, принял решение об исключении шахматиста и аннулировании результатов двух сыгранных им партий.

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В Раменском 12 октября состоялся турнир по фиджитал-единоборствам
14 октября 2024, 15:33

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области приняли участие в уникальных соревнованиях по фиджитал-единоборствам, которые проходили в Раменском городском округе 12 октября, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участники состязаний соревновались друг с другом на приставке PlayStation 5 в рамках киберспортивной дисциплины «Mortal Kombat», после чего провели десятиминутные поединки по спортивной борьбе грэпплинг в формате «до болевого или удушающего, без баллов». Итоги обоих раундов были суммированы, что позволило определить победителя.

Турнир проходил в формате матчевой встречи 3 на 3. Команда «Savior Раменское» боролась за победу против сборной гостей из городских округов Люберцы, Жуковский и Рязань.

В первом раунде Равиль Мутовалов из Раменского потерпел поражение от Михаила Пантелеева из Жуковского.

Во втором раунде Дмитрий Петров из Раменского взял верх над Шерзодбеком Тухтаевым из Красково.

В финальной схватке Екатерина Яр из Раменского оказалась сильнее Александры Левкиной из Рязани. В итоге команда «Savior Раменское» праздновала успех.

«Такой формат командного фиджитал-противостояния я видела только на Играх Будущего в Казани. А сейчас и у нас в подмосковном Раменском. Счастлива быть частью такого события, мы в авангарде! У этого формата очень большой потенциал», — поделилась эмоциями профессиональный боец ММА, призер Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг Екатерина Яр.
После командного фиджитал-турнира прошли открытые соревнования для детей и взрослых. В них участвовали спортсмены из Раменского, Красногорска, Лыткарино, Люберец, Жуковского, Дзержинского, Бронниц, Котельников и Москвы.

Мероприятие состоялось в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#раменское
#соревнования
#спортсмены
#московская область
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Подмосковные бадминтонисты выиграли шесть медалей на чемпионате России
14 октября 2024, 13:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на личном чемпионате России по бадминтону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль выиграл представитель Подмосковья Артур Печенкин в тандеме с москвичом Александром Зинченко. Кроме того, Печенкин завоевал серебряную медаль в одиночном разряде», — говорится в сообщении.
Серебряные медали чемпионата выиграли также подмосковные спортсмены Александр Григоренко и Глеб Степаков в мужском парном разряде и Глеб Степаков в смешанном парном разряде в дуэте с башкирской спортсменкой Алиной Давлетовой.

Бронзовые награды в копилку подмосковной сборной принесли Владислав Добычкин в одиночном разряде и Алина Бусыгина в тандеме с представительницей Москвы Марией Суховой.

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#минспорта мо
#чемпионат россии
#медали
#московская область
#подмосковье
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Боксёры из Подмосковья стали лучшими на чемпионате России
14 октября 2024, 13:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по боксу среди мужчин 19-40 лет, такой результат обеспечил подмосковной сборной первое место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесли два представителя Ногинска: Константин Опольский, выступающий в весовой категории 60 килограммов, и Владимир Мнацаканян, выступающий в весовой категории 48 кг, а также Егор Плоцын из Одинцовского округа, соревнующийся в весовой категории 92 килограмма», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль выиграл боксёр из Люберец Светослав Тетерин в весовой категории 92 кг. А бронзовые награды завоевали спортсмен из Электростали Одинамухаммад Одинаев в весовой категории 71 кг и представитель Балашихи Виталий Бойцов в весовой категории 57 кг.

Кроме того, Светослава Тетерина отметили специальным призом «За волю к победе».

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Около 30 тысяч человек пробежали марафон по центральным улицам Москвы

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Спортсмен из Серпухова занял первое место в турнире по практической стрельбе
#чемпионат россии
#бокс
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Около 30 тысяч человек пробежали марафон по центральным улицам Москвы
13 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/Pavel1964

Около 30 тысяч человек пробежали московский марафон по центральным улицам столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что одиннадцатый московский марафон состоялся в городе 12 и 13 октября. Были проведены забеги на 42,2 и 10 километров, а также корпоративная и студенческая эстафеты.

В общей сложности в мероприятии приняли участие порядка 30 тысяч человек. Из них около 14 тысяч – в основном старте и более 15,5 тысячи в дистанции на 10 километров.

Маршрут марафона проходил по Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля.

На время проведения мероприятия в центре столицы перекрывали улицы для движения транспорта.

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#марафон
#маршрут
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Бетербиев стал первым за 21 год абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе
13 октября 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Kalawin

Российский боксёр из Дагестана Артур Бетербиев в Эр-Рияде победил другого россиянина Дмитрия Бивола большинством судейских голосов. Тем самым он стал первым за 21 год абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.
Последним, кто владел всеми чемпионскими поясами в этой весовой категории, был легендарный Рой Джонс. В 2003 году он решил перейти в тяжеловесы, и титул стал вакантным. Теперь 39-летний российский боксер является чемпионом мира в полутяжелом весе по всем существующим в профессиональном боксе версиям: WBC, WBO, IBF, WBA и IBO.

Бой получился ярким и зрелищным. Все свои предыдущие 20 поединков Бетербиев завершил досрочно: ни один из оппонентов не сумел избежать нокаута. На счету Бивола числилось 23 победы на профессиональном ринге, из которых в 12 он нокаутировал соперника, при одном поражении.

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Ни в одном из раундов боксёры не боролись «за очки», они по очереди шли вперёд, не избегая жёсткого обмена ударами. Яркий панчер Бетербиев по прозвищу БТР не без оснований рассчитывал на свой сокрушительный удар. Но Бивол благодаря технике и быстрой работе ног избегал прямых попаданий.

В трёх заключительных «чемпионских» раундах, пожалуй, чуть ярче и активнее был Бетербиев. Один из судей посчитал поединок ничейным, двое других признали победителем боксёра из Дагестана, что позволило ему собрать у себя все чемпионские пояса. Несмотря на солидный возраст, Бетербиев не собирается вешать перчатки на гвоздь. Он также не исключил вероятности ещё одного поединка с 33-летним Биволом, который не может считать, что безоговорочно проиграл. Возможно, болельщиков ждёт ещё один яркий бой российских боксёров.

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ТАСС: Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
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#перчатки
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#удар
#бокс
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Спортсмен из Серпухова занял первое место в турнире по практической стрельбе
12 октября 2024, 16:59

Фото: пресс-служба г.о. Серпухов

В Балашихе состоялись Первенство и Чемпионат Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвящённые Герою России А.И. Потапову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Отмечается, что мероприятия собрали свыше 150 участников, в числе которых были как опытные спортсмены, так и новички из разных городов, включая Серпухов.

В ходе турнира особое внимание привлёк Михаил Куклёнков, представляющий стрелковую школу «Пяти Колец». Благодаря своим мастерству и точности, он занял первое место в категории мужчины/женщины, класс «серийный». На протяжении всего чемпионата он демонстрировал отличные результаты, добиться которых ему помогли годы упорных тренировок и преданности выбранному виду спорта.

Подчеркнём, что достижения Куклёнкова вдохновляют молодых спортсменов и указывают на высокий уровень подготовки спортсменов Серпухова.

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#стрельба
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#чемпионат
#турнир
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Самбист из Дубны выиграл золото на Первенстве мира
12 октября 2024, 15:23

Фото: администрация г.о. Дубна

Воспитанник спортивной школы «Дубна» Михаил Спориш выиграл золото на Первенстве мира по боевому самбо 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Отмечается, что молодой человек одержал победу в первый день соревнований, в которых принимали участие юниоры в возрасте 18-20 лет в весовой категории свыше 98 кг. Соревнования проходили в городе Ларнака на Кипре.

Впервые на тренировку по самбо молодой человек попал в возрасте восьми лет – пошёл вместе со своими друзьями. Первые значимые победы Михаил начал одерживать в 13-14 лет. Он продолжал посещать все занятия, оттачивать приёмы и технику бросков, что позволило ему выбиться в лидеры.

Старший тренер отделения борьбы спортивной школы «Дубна», заслуженный работник физической культуры России Николай Малышев охарактеризовал Михаила как терпеливого, исполнительного, дисциплинированного и трудолюбивого юношу.

Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил Михаила и тренеров спортивной школы «Дубна» с победой в Первенстве мира по боевому самбо.

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#дубна
#самбо
#соревнования
#победа
#тренер
#школы
#чемпионат
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Спортсменки клуба «Равные возможности» завоевали серебро на чемпионате по волейболу сидя
12 октября 2024, 13:56

Фото: администрация г.о. Серпухов

Во дворце спорта «Егорьевск» 10 октября состоялся чемпионат Московской области по волейболу сидя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Отмечаться, что соревнования собрали спортсменов из шести подмосковных городов: Воскресенска, Егорьевска, Коломны, Подольска, Серпухова и Щёлкова. Это мероприятие является важным этапом в спортивной карьере участников, поскольку соревнования проводились среди мужчин и женщин раздельно, что позволило каждому спортсмену в полной мере показать свои навыки и мастерство.

Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные возможности» ​представил на чемпионат команду женщин, которая заняла второе командное место.

Подчеркнём, что прошедшие соревнования были отборочными перед чемпионатом России. По их итогам будет определён состав сборной Подмосковье.

Победителей и призёров по результатам соревнований наградили медалями и грамотами от Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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#спорт
#подмосковье
#соревнования
#чемпионат
#серпухов
#волейбол
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Губерниев: Футболист не должен рассказывать про алкоголь всей стране
11 октября 2024, 21:47

Фото: iStock/Александр Вильф

Комментатор Дмитрий Губерниев рекомендовал спортсменам, в частности футболистам, рассказывать не об алкоголе, а о чём-то более положительном.
Так он прокомментировал слова футболиста Максима Глушенкова о том, что он лучше выпьет пива вместо колы, и что после матчей позволяет себе по две бутылки.

«Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешёл с пива на водку с виски. Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что сам не пьёт пиво после матчей и другим не рекомендовал бы.

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#алкоголь
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