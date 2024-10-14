Украинского гроссмейстера поймали на жульничестве благодаря уборщице

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Представляющий с 2023 года Румынию украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко отстранен от участия в чемпионате Испании по шахматам за мошенничество. Об этом информирует El Mundo.
Шевченко стали подозревать после победы над пятикратным чемпионом Испании Пако Вальехо во втором раунде турнира. Уточняется, что украинский шахматист слишком часто выходил в туалет и подолгу задерживался в закрытой кабинке. Его заподозрили в использовании шахматного приложения на мобильном телефоне.
Примечательно, что в туалете действительно был найден телефон. Позже судьи установили, что накануне уборщица уже нашла другое мобильное устройство и отдала его на ресепшен отеля, где проходит турнир. Выяснилось, что оно также принадлежало Шевченко.
Оргкомитет соревнований, выслушав все стороны, принял решение об исключении шахматиста и аннулировании результатов двух сыгранных им партий.
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Примечательно, что в туалете действительно был найден телефон. Позже судьи установили, что накануне уборщица уже нашла другое мобильное устройство и отдала его на ресепшен отеля, где проходит турнир. Выяснилось, что оно также принадлежало Шевченко.
Оргкомитет соревнований, выслушав все стороны, принял решение об исключении шахматиста и аннулировании результатов двух сыгранных им партий.
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Екатерина Коршунова