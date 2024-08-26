Умер экс-тренер английской сборной по футболу Свен-Еран Эрикссон

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На 77-м году жизни скончался экс-главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон, пишет издание The Guardian.
Уточняется, что спортсмен ушел из жизни в понедельник, 26 августа, в окружении родственников. Эрикссону диагностировали онкологию поджелудочной железы в терминальной стадии. Шведский футбольный союз выразил соболезнования близким умершего.
Эрикссон тренировал сборную Мексики, Англии, «Манчестер-Сити» и других футболистов. Команды, которыми он руководил, завоевывали чемпионство Португалии, Италии, получали Кубки стран.
К слову, в минувшую пятницу, 23 августа, на 60-м году жизни скончался тренер по теннису Петер Лундгрен. Причины смерти неизвестны.
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Эрикссон тренировал сборную Мексики, Англии, «Манчестер-Сити» и других футболистов. Команды, которыми он руководил, завоевывали чемпионство Португалии, Италии, получали Кубки стран.
К слову, в минувшую пятницу, 23 августа, на 60-м году жизни скончался тренер по теннису Петер Лундгрен. Причины смерти неизвестны.
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Никита Кротов