В Ингушетии конь вернулся к своего хозяину через год после продажи

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В Ингушетии конь по кличке Мажор вернулся к своему хозяину через год после продажи, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, житель Ингушетии растил Мажора с полутора лет, но в прошлом году ему пришлось продать коня из-за финансовых проблем.
Через год — в 2025 — животное сбежало от нового владельцу и вернулось к старому хозяину, пройдя десять километров.
После возвращения коня мужчина принял решение выкупить Мажора обратно. С помощью земляков он смог собрать необходимые 300 тысяч и вернуть себе любимчика.
Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами. Хвостатого со следами пыток обнаружила уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Котенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не получилось.
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Через год — в 2025 — животное сбежало от нового владельцу и вернулось к старому хозяину, пройдя десять километров.
После возвращения коня мужчина принял решение выкупить Мажора обратно. С помощью земляков он смог собрать необходимые 300 тысяч и вернуть себе любимчика.
Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами. Хвостатого со следами пыток обнаружила уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Котенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не получилось.
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Ольга Енгалычева