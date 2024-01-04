Умер тренер-рекордсмен «Балтики» Ткаченко

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Тренер-рекордсмен «Балтики» Леонид Ткаченко умер в возрасте 70 лет.
Экс-тренер «Балтики» Леонид Ткаченко был самым успешным тренером в истории калининградского футбольного клуба «Балтика». Он скончался на 71 году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте балтийской команды.
Причины смерти Леонида Ткаченко не уточняются.
Карьера специалиста началась в Калининграде, куда он переехал в 1967 году вместе с семьей. Спустя 30 лет Ткаченко вернулся туда, чтобы вывести клуб в Высшую лигу российского футбола.
Сезон 1996 года «Балтика» под его руководством закончила на седьмом месте. Этот результат является лучшим в истории клуба.
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Причины смерти Леонида Ткаченко не уточняются.
Сезон 1996 года «Балтика» под его руководством закончила на седьмом месте. Этот результат является лучшим в истории клуба.
«Рекордсмен по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». В прошлом сезоне вошел в штаб Сергея Игнашевича и помог команде вернуться в элиту российского футбола. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно. Светлая память», - сообщается в релизе.Читайте также:
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Мария Фирсова