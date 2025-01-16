Умер трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловец Дмитрий Волков скончался после продолжительной болезни в возрасте 58 лет. Об этом Федерация водных видов спорта России сообщила в беседе с РИА Новости.
Длительное время Волков боролся с онкологией и проходил курс лечения.
Соболезнования родным и близким спортсмена принёс президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он подчеркнул, что Волков был добрым и светлым человеком, большим чемпионом, ставшим победителем во многих турнирах международного уровня.
Волков получил две бронзовые медали на Олимпийских играх в 1988 году в Сеуле, а также серебро на Олимпиаде 1992 года в Барселоне. Также он завоевал серебро и две бронзы на других мировых чемпионатах.
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Соболезнования родным и близким спортсмена принёс президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он подчеркнул, что Волков был добрым и светлым человеком, большим чемпионом, ставшим победителем во многих турнирах международного уровня.
Волков получил две бронзовые медали на Олимпийских играх в 1988 году в Сеуле, а также серебро на Олимпиаде 1992 года в Барселоне. Также он завоевал серебро и две бронзы на других мировых чемпионатах.
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Анастасия Чинкова