Умер заслуженный тренер России и каскадер Тадеуш Касьянов

05 сентября 2026, 13:08

Каскадер Тадеуш Касьянов умер на 88-м году жизни

Тадеуш Касьянов (Фото: телеграм/@schoolSENE)

В возрасте 87 лет скончался заслуженный тренер России и каскадер Тадеуш Касьянов. Информация о его смерти появилась 4 сентября в Telegram-канале школы боевых искусств СЭНЭ, которую он основал. Причина кончины не уточняется.