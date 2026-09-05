Умер заслуженный тренер России и каскадер Тадеуш Касьянов
В возрасте 87 лет скончался заслуженный тренер России и каскадер Тадеуш Касьянов. Информация о его смерти появилась 4 сентября в Telegram-канале школы боевых искусств СЭНЭ, которую он основал. Причина кончины не уточняется.
Тадеуш Касьянов стоял у истоков развития каратэ и рукопашного боя в СССР, возглавляя Всесоюзную и Всероссийскую федерации этих видов спорта. Начав с бокса, он впоследствии увлекся восточными единоборствами и создал собственную школу воспитания бойцов, где ученики называли его Учителем.
Широкой публике Касьянов известен и по ролям в кино. Его дебютом как каскадера стал культовый фильм «Пираты XX века» (1980) — он согласился на съемки, чтобы популяризировать каратэ. Впоследствии тренер участвовал в создании картин «Набат» и «В зоне особого внимания». Однако главным призванием Касьянова всегда оставался спорт и работа с последователями.
Прощание с Тадеушем Касьяновым пройдет 6 сентября в 11:00 в Храме Знамения иконы Божьей Матери в Захарьево (Южное Бутово). Похороны состоятся на Щербинском кладбище.
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