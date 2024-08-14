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Умерла мировая рекордсменка бегунья Ирина Подъяловская

14 августа 2024, 16:54
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Знаменитая советская бегунья, мастер спорта СССР Ирина Подъяловская скончалась на 65-м году жизни. Ей принадлежит один из старейших мировых рекордов в лёгкой атлетике, который не побит до сих пор.


Сообщение о смерти спортсменки появилось на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Уточняется, что Подъяловская ушла из жизни накануне, 13 августа, после продолжительной болезни. Чиновники федерации и коллеги-спортсмены выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Ирина Подъяловская пришла в лёгкую атлетику в 1973 году и специализировалась в беге на средние дистанции. В 1983 году она впервые выиграла чемпионат страны в беге на 800 метров и в том же году стала победительницей Универсиады на этой же дистанции. В 1984 году сборная СССР с Подъловской в составе установила мировой рекорд в эстафете 4Х800 метров, который не побит до сих пор. Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе СССР бойкотировали, но на Играх Дружбы-1984 Подъяловская победила, показав результат выше, чем чемпионка Олимпийских игр Дойна Мелинте.

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Ярый русофоб Гашек выступил с неожиданным заявлением о российских спортсменах
Ярый русофоб Гашек неожиданно заявил о желании вернуть россиян в мировой спорт
14 августа 2024, 14:37

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Знаменитый в прошлом чешских хоккейный вратарь Доминик Гашек, ранее отличавшийся крайне русофобскими взглядами, действиями и высказываниями, выступил с неожиданным заявлением. Он сообщил, что хотел бы помочь российским атлетам вернуться в мировой спорт.
Его слова приводит чешский портал iDNES.cz. Гашек выразил сожаление по поводу того, что только 15 российских спортсменов были допущены к участию в Олимпийских играх в Париже. Знаменитый спортсмен заявил, что хочет помочь россиянам полноценно вернуться в мировой спорт, а для этого нужно предпринять серьёзные шаги.

«Предлагаю помощь отдельным спортивным федерациям в мире, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», — сказал Гашек.

Он добавил, что готов сотрудничать с международными организациями в деле возвращения российских спортсменов в мировой спорт, так как считает это важным. Такие заявления выглядят по меньшей мере странно, так как ещё недавно Гашек упрекал французские власти за то, что они позволили российским атлетам выступать на своей территории. Ранее он призывал руководство НХЛ уйти в отставку из-за того, что они позволяют играть в лиге хоккеистам из России.

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#спорт
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Подмосковные теннисистки завоевали золото Спартакиады учащихся
14 августа 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная команда Московской области заняла первое место на соревнованиях по теннису, состоявшихся рамках XII летней Спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Теннисистки из Московской области Дарья Корешкова, Екатерина Тупицына и Анна Пушкарёва одержали победу в командных соревнованиях. Серебряную медаль завоевали представительницы Самарской области, а третью ступень пьедестала заняла команда из Москвы», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях по теннису в рамках летней Спартакиады приняли участие свыше 100 спортсменов из 17 российских регионов, турнир проходил в Рязани с 4 по 11 августа.

В министерстве отметили, что соревнования были организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#теннис
#спорт
#медали
#спартакиада
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Стартовал приём заявок на участие в Кубке Берлина по стритболу
13 августа 2024, 23:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Стартовала регистрация команд, желающих побороться за призы Кубка Давида Берлина по уличному баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир пройдёт 24 августа в Ногинске на Фонтанной площади и будет приурочен к 99-летию со дня рождения легендарного спортсмена и тренера. Это самые массовые в стране соревнования по стритболу.

Желающие принять участие в турнире могут подать заявку онлайн. В составе каждой команды должны быть тренер и четыре игрока – три на площадке и один запасной.

Соревнования пройдут в 12 категориях. Также предусмотрена отдельная семейная категория без ограничений по возрасту. Регистрация участников начнётся в 8:45, а начало соревнований запланировано на 9:30.

В 2023 году в борьбе за Кубок Давида Берлина встретились более 1200 любителей стритбола. По итогам соревнований обладателем главного трофея стал Богородский г.о.

Традиционный турнир по уличному баскетболу проходит с 2014 года в разных муниципалитетах Московской области. Его проводят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Давид Берлин внёс огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он возглавлял основанный им же женский баскетбольный клуб «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Также Берлин является почётным гражданином Подмосковья и города Ногинска.

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#спорт
#минспорт мо
#баскетбол
#подмосковье
#московская область
#ногинск
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Афанасьев объяснил, чего не хватает ЦСКА
Афанасьев заявил о нехватке у ЦСКА агрессии в атаке
13 августа 2024, 18:38

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что команде не хватает агрессии в атаке.
Так он прокомментировал результаты армейцев в первых матчах нового сезона РПЛ.

«Чего не хватает команде? Агрессии в атаке, а также в обороне нужно действовать более собрано. Понятно, что команда не строится за месяц или два. Это очень трудоёмкий процесс и Николичу нужно время. У каждого тренера свои футбольные понятия, поэтому ребятам ещё нужно привыкнуть к Марко», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.

Он выразил надежду на то, что постепенно команда войдёт в колею и станет показывать достойный результат, так как состав и качество у неё на хорошем уровне.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал «Рубин» сильной командой, которую сделал её тренер Рашид Рахимов.

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#спорт
#тренер
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#рпл
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Комментатор Орлов рекомендовал «Рубину» не увольнять Рахимова
13 августа 2024, 18:31

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал «Рубин» сильной командой, которую сделал её тренер Рашид Рахимов.
Поэтому, по его мнению, снимать Рахимова после ничьей в матче с «Ростовом» не нужно.

«Рубин» – сильная команда, она совсем не хуже «Ростова». «Ростов» не сильнее, чем «Рубин» – вот ничья в очной встрече и получилась. Казанский клуб «включился» во втором тайме, показали, что они могут играть. Какой у них весной был прекрасный финиш сезона. А ведь это те же футболисты, та же команда. В этом году, конечно, стартовали неважно, но сейчас главное подождать, не снимать тренера. Потому что Рахимов своей работой в прошлом году сделал команду», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Орлов.

Он призвал верить и в команду, и в её тренера.

Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.

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#рпл
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Хомуха объяснил переход Чалова в ПАОК
13 августа 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснил переход нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в ПАОК желанием попробовать себя на новом месте, а также стремлением участвовать в еврокубках.
«У ребят есть мечта попробовать себя на европейском уровне. Тот, кто серьёзно нацелен на игру в Европе, тот и уезжает. Смысл — участие в еврокубках и желание попробовать себя на новом уровне. Греция — это не топ-5 лиг Европы, но уровень чемпионата достаточно крепкий. Сильнее ли российской? «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций. Ведущие клубы Греции выступают на хорошем уровне», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Хомуха.

Напомним, Фёдор Чалов выступал за «армейцев» с 2017 по 2024 годы.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказывал мнение о том, что в еврокубки Россию могут вернуть через 8 лет.

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#греция
#рпл
#футболист
#спорт
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Балахнин заявил о росте популярности женского футбола в России
13 августа 2024, 18:10

Фото: iStock/master1305

Бывший консультант женской сборной России Сергей Балахнин заявил о том, что в последнее время заметен рост популярности женского футбола в России.
«Сейчас у женского футбола стало больше рекламы. Женский футбол в России стал популярнее, и это хорошо. Но уровень нашего женского футбола оставляет желать лучшего. За последнее время наша сборная не сделала шаг вперёд. Лучшие игроки женской Суперлиги – это иностранки, а не российские футболистки. В стране мало футболисток», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Балахнин.

Он отметил, что для того, чтобы повысить уровень женского футбола, необходимо много и упорно работать.

Ранее полузащитник «Динамо» Махачкала Эгаш Касинтура заявлял, что хотя уровень РПЛ немного снизился, матчи в рамках премьер-лиги стали интереснее.

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#футбол
#россия
#спорт
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Подмосковная сборная выиграла финал Спартакиады учащихся по кикбоксингу
13 августа 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области завоевали восемь медалей в финале XII летней Спартакиады учащихся России по кикбоксингу. По итогам соревнований они заняли первое общекомандное место, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Подмосковные спортсмены привезли домой четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Серебро взяли Макар Косырев в дисциплине «поинтфайтинг», Никита Рындов в дисциплине «лайт-контакт», а также Алик Папян и Степан Новиков в дисциплине «фулл-контакт».

Бронзовыми призёрами стали Никита Петрунев в дисциплине «поинтфайтинг», Егор Фомичёв и Егор Бурдин в «лайт-контакте» и Егор Петров в «фулл-контакте».

Финал летней Спартакиады учащихся по кикбоксингу проходил в спорткомплексе «Победа» в Барнауле. Он собрал более 100 бойцов из 35 регионов России в возрасте от 13 до 16 лет. Состязания проводились в трёх дисциплинах.

Летняя Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Всероссийский день физкультурника отметили в трёх парках Серпухова

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Всероссийский день физкультурника отметили в трёх парках Серпухова
13 августа 2024, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухова

В Серпухове провели мероприятие «Парк! Спорт! Вперёд!», посвящённое Всероссийскому дню физкультурника. Оно прошло в парке им. Олега Степанова, Принарском и парке Питомник, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Праздник подарил гостям яркие эмоции, хорошее настроение и заряд энергии.
«Для жителей и гостей муниципалитета подготовили насыщенную программу: фотовыставку «Наша гордость», акцию для любителей скандинавской ходьбы «10000 шагов», мастер-классы, соревнования, открытые тренировки и шоу-программу. Были оборудованы спортивно-развлекательные локации. Праздник не оставил никого равнодушным, каждый нашёл себе занятие по душе», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории Московской области в День физкультурника, который отмечали 10 августа, организовали свыше 300 спортивно-массовых мероприятий.

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