Умерла мировая рекордсменка бегунья Ирина Подъяловская

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Знаменитая советская бегунья, мастер спорта СССР Ирина Подъяловская скончалась на 65-м году жизни. Ей принадлежит один из старейших мировых рекордов в лёгкой атлетике, который не побит до сих пор.
Сообщение о смерти спортсменки появилось на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Уточняется, что Подъяловская ушла из жизни накануне, 13 августа, после продолжительной болезни. Чиновники федерации и коллеги-спортсмены выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.
Ирина Подъяловская пришла в лёгкую атлетику в 1973 году и специализировалась в беге на средние дистанции. В 1983 году она впервые выиграла чемпионат страны в беге на 800 метров и в том же году стала победительницей Универсиады на этой же дистанции. В 1984 году сборная СССР с Подъловской в составе установила мировой рекорд в эстафете 4Х800 метров, который не побит до сих пор. Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе СССР бойкотировали, но на Играх Дружбы-1984 Подъяловская победила, показав результат выше, чем чемпионка Олимпийских игр Дойна Мелинте.
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