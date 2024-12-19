Ушёл из жизни олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов

Владимир Дорохов (Фото: РИА Новости/Валерий Лозовский)
Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов скончался в возрасте 70 лет, говорится в сообщении на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ВФВ, Дорохов ушёл из жизни в среду, 18 декабря. Причины смерти не сообщаются.
Дорохов в составе сборной СССР по волейболу выиграл золото на Олимпийских играх 1980 года в Москве, а также завоевал серебряную награду на Играх 1976 года в Монреале. Он является двухкратным чемпионом мира (1978, 1982), обладателем Кубка мира (1977, 1981) и четырехкратным чемпионом Европы.
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