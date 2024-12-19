Ушёл из жизни олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов

Династия спортсменов Галановых-Чайченко из Коломны завоевала первое место во Всероссийском конкурсе «Самая спортивная семья России» в категории «Спортивная династия», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Мы не учитывали профессиональные достижения или места на пьедесталах. Наш конкурс о том, что спорт — это прежде всего отличный способ провести время всей семьей, объединить поколения и привить здоровые привычки», — отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.



Семья из Коломны на протяжении трёх поколений занимается спортом и физической культурой.



«Общий стаж работы в сфере преподавания физкультуры у семьи Галановых-Чачейко — 116 лет. Поздравляю с победой в конкурсе и желаю дальнейших успехов!» — приводятся в сообщении слова министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

«Стараемся все успеть: и лыжи, и коньки, и бег. В последнее время полюбили выезды на забеги в Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Рязань. На следующий год уже купили слоты для участия в соревнованиях», — сообщила Мария Чайченко.



