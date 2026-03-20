В «Ахмате» прокомментировали вызов Мелкадзе и Садулаева в сборную России
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил включение Георгия Мелкадзе и Лечи Садулаева в окончательный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
По словам Айдамирова, в клубе рады за своих игроков и считают их вызов закономерным результатом прогресса. Руководитель также подчеркнул вклад тренерского штаба в развитие спортсменов, отдельно отметив роль главного тренера Станислава Черчесова.
«Будем болеть за всю сборную, не только за наших футболистов. Мелкадзе и Садулаев своей игрой доказали, что заслужили приглашение», — отметил он в беседе с Metaratings.ru.
Сборная России проведёт два товарищеских матча: 27 марта в Краснодаре команда сыграет с Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.