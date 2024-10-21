В Академии «Спартака» состоялся футбольный турнир в честь Никиты Симоняна

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В академии «Спартака» прошёл футбольный турнир ветеранов в честь 98-летия футболиста и тренера, первого вице-президента РФС Никиты Симоняна.
При этом отмечается, что в мероприятии приняли участие команды ветеранов сборных СССР и России, а также «Спартака», «Зенита» и т. д. Как передаёт Metaratings.ru, среди присутствующих были и почётный президент РФС Вячеслав Колосков, а также председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
Сам турнир был организован Союзом ветеранов футбола России.
Ранее заслуженный тренер России Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что бразильский футболист Дуглас Сантос заслуживает получения российского гражданства.
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Сам турнир был организован Союзом ветеранов футбола России.
Ранее заслуженный тренер России Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что бразильский футболист Дуглас Сантос заслуживает получения российского гражданства.
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Мелисса Тимофеева