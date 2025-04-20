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На Ладожском озере два петербуржца утонули, катаясь на байдарке

Фото: iStock/ RussieseO

Фото: iStock/ RussieseO

В Ленинградской области два человека утонули во время катания на байдарке на Ладожском озере, сообщила Аварийно-спасательная служба в своей группе в соцсети Вконтакте.
Отмечалось, что в ночь на 20 апреля спасателям поступил сигнал о том, что в районе мыса Морье на Ладожском озере перевернулась байдарка с двумя людьми.

На месте случившегося сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили два трупа. Их уже переправили на берег и передали правоохранительным органам.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной. В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.

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В Москве автомобиль протаранил ограждение набережной и упал в реку Яуза
20 апреля 2025, 12:33

Фото: iStock/ Omnesolum

Автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной, сообщил департамент транспорта в своем Teлеграм-канале.
В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.

«На Рубцовской набережной в районе д. 2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города», — обратили внимание в сообщении.

По данным Телеграм-канала SHOT, водитель «тойоты камри» смог самостоятельно выбраться на крышу автомобиля. Потом ему помогли прохожие. Очевидцы отметили, что мужчина сильно ударился головой.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области Казахстана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб тренер юных спортсменов.



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Российская школьница потеряла палец на уроке физкультуры из-за кольца
В Петербурге школьница потеряла палец, когда зацепилась кольцом за забор
20 апреля 2025, 08:39

Фото: iStock/ Pawel Kacperek

В одной из школ Санкт-Петербурга на уроке физкультуры 14-летняя школьница лишилась пальца. Девочку доставили в больницу, сообщила газета «Фонтанка».
Отмечалось, что все случилось 19 апреля примерно в полдень. Несовершеннолетняя попыталась перелезть через забор во время игры, но, по предположениям, зацепилась за него кольцом. В итоге произошла травматическая ампутация пальца.

Медики доставили подростка в Педиатрический университет вместе с четвертым пальцем левой руки.

Уточнялось, что девочка находилась в состоянии средней степени тяжести. Школьницу поместили в хирургическое отделение.

Ранее сообщалось, что как минимум 11 человек погибли и пять пострадали из-за обрушения четырехэтажного здания в столице Индии Нью-Дели. Инцидент произошел 19 апреля на северо-востоке Нью-Дели рано утром примерно в 02:50 по местному времени.

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NDTV: во время обрушения здания в Нью-Дели погибли 11 человек
20 апреля 2025, 08:20

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Как минимум 11 человек погибли и пять пострадали из-за обрушения четырехэтажного здания в столице Индии Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV.
Инцидент произошел 19 апреля на северо-востоке Нью-Дели рано утром примерно в 02:50 по местному времени. На месте случившегося спасатели нашли разрушенное четырехэтажное здание, у них получилось вытащить из-под завалов 14 человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Старший офицер полиции отметил, что под обломками здания есть ещё от восьми до десяти человек. По оценкам спасателей, люди, скорее всего, не уцелели. Однако поисково-спасательная операция продолжается.

Уточнялось, что тяжелую технику для ускорения расчистки завалов применить не получится, поскольку здание располагается в ограниченном пространстве.

Причины обрушения устанавливаются, ведется расследование. Здание рухнуло спустя несколько часов после того, как в городе прошел ливень, который сопровождался сильным ветром и грозой. Власти попросили дождаться окончания расследования.

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Пятеро детей погибли в пожаре в Астрахани, пока их мамы не было дома
20 апреля 2025, 07:58

Фото: iStock/ Kara Capaldo

В Астрахани следственные органы проводят процессуальную проверку из-за гибели пятерых детей во время пожара, сообщил ГСУ СК России по Астраханской области в Teлеграм-канале.
Уточнялось, что частный дом, расположенный на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани, загорелся 20 апреля 2025 года примерно в два часа ночи по местному времени (1:00 по московскому).

После того, как пожар потушили, нашли тела четверых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Потом обнаружили тело пятого ребенка. На момент возникновения пожара мать несовершеннолетних не была дома дома.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие устанавливает все обстоятельства, которые привели к трагедии.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Альберта сгорел музей наследия украинской культуры по открытым небом. Отмечалось, что деревня украинского наследия представляла собой музей под открытым небом.

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Дочь экс-мэра Самары Тархова не признала вину
Дочь убитого экс-мэра Самары Людмила Тархова не признала вину в вымогательстве
20 апреля 2025, 05:50

Фото: iStock/FabrikaCr

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева, продолжает отрицать вину, утверждая, что пыталась вернуть долг отцу. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«Подсудимая вину в совершении преступления не признала в полном объеме», — пишет РИА Новости.

В 2022 году Ленинский районный суд Самары приговорил Тархову к 7 годам колонии, несмотря на её заявления о невиновности. По версии следствия, депутат Милеев согласился передать Людмиле деньги под угрозой распространения компрометирующих данных, но сам обратился в ФСБ с заявлением, дав согласие на участие «в оперативном эксперименте».

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Тархова передала ему расписку об обязательстве не разглашать информацию о полученных деньгах и не распространять порочащие сведения о депутате. Она также обсуждала продажу доли отца в бизнесе.

Параллельно рассматривается уголовное дело против внучки экс-мэра Екатерины Тарховой, обвиняемой в двойном убийстве и мошенничестве. По данным СК РФ, она призналась в отравлении и расчленении бабушки и дедушки с помощью соучастника, а также в хищении автомобиля.

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