На Ладожском озере два петербуржца утонули, катаясь на байдарке

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В Ленинградской области два человека утонули во время катания на байдарке на Ладожском озере, сообщила Аварийно-спасательная служба в своей группе в соцсети Вконтакте.
Отмечалось, что в ночь на 20 апреля спасателям поступил сигнал о том, что в районе мыса Морье на Ладожском озере перевернулась байдарка с двумя людьми.
На месте случившегося сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили два трупа. Их уже переправили на берег и передали правоохранительным органам.
В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной. В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.
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На месте случившегося сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили два трупа. Их уже переправили на берег и передали правоохранительным органам.
В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной. В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.
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Ольга Енгалычева