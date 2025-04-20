Российская школьница потеряла палец на уроке физкультуры из-за кольца

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В одной из школ Санкт-Петербурга на уроке физкультуры 14-летняя школьница лишилась пальца. Девочку доставили в больницу, сообщила газета «Фонтанка».
Отмечалось, что все случилось 19 апреля примерно в полдень. Несовершеннолетняя попыталась перелезть через забор во время игры, но, по предположениям, зацепилась за него кольцом. В итоге произошла травматическая ампутация пальца.
Медики доставили подростка в Педиатрический университет вместе с четвертым пальцем левой руки.
Уточнялось, что девочка находилась в состоянии средней степени тяжести. Школьницу поместили в хирургическое отделение.
Ранее сообщалось, что как минимум 11 человек погибли и пять пострадали из-за обрушения четырехэтажного здания в столице Индии Нью-Дели. Инцидент произошел 19 апреля на северо-востоке Нью-Дели рано утром примерно в 02:50 по местному времени.
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Медики доставили подростка в Педиатрический университет вместе с четвертым пальцем левой руки.
Уточнялось, что девочка находилась в состоянии средней степени тяжести. Школьницу поместили в хирургическое отделение.
Ранее сообщалось, что как минимум 11 человек погибли и пять пострадали из-за обрушения четырехэтажного здания в столице Индии Нью-Дели. Инцидент произошел 19 апреля на северо-востоке Нью-Дели рано утром примерно в 02:50 по местному времени.
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Ольга Енгалычева