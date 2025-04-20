Иномарка вылетела в реку Яузу в центре Москвы — видео

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Автомобиль вылетел в реку Яузу в центре Москвы, попутно протаранив ограждение Рубцовской набережной, сообщил департамент транспорта в своем Teлеграм-канале.
В опубликованной видеозаписи водитель едет на огромной скорости и не пытается затормозить. Вследствие этого машина упала в реку. Однако причина произошедшего не уточняется.
По данным Телеграм-канала SHOT, водитель «тойоты камри» смог самостоятельно выбраться на крышу автомобиля. Потом ему помогли прохожие. Очевидцы отметили, что мужчина сильно ударился головой.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области Казахстана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб тренер юных спортсменов.
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«На Рубцовской набережной в районе д. 2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города», — обратили внимание в сообщении.
По данным Телеграм-канала SHOT, водитель «тойоты камри» смог самостоятельно выбраться на крышу автомобиля. Потом ему помогли прохожие. Очевидцы отметили, что мужчина сильно ударился головой.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области Казахстана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб тренер юных спортсменов.
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Ольга Енгалычева