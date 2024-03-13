В Подмосковье стартовали Всероссийские соревнования по боксу

Фото: Елизавета Приймак
В Балашихе стартовали Всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного тренера СССР Виктора Агеева. Об этом сообщил корреспондент.
Турнир проходит в Ледовом дворце «Арена Балашиха». В течение пяти дней спортсмены будут бороться в 13 весовых категориях за призовые места.
В соревнованиях принимают участие боксеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Псковской, Рязанской, Тульской, Тверской, Ярославской областей и других регионов России.
«Этот боксёрский турнир — один из самых сильных по организации как в Московской области, так и по всей России. Балашихинская школа бокса настолько профессионально подходит к подготовке, что каждый боец имеет шансы на победу», — поделился Никита Тарасевич на открытии.
Стоит отметить, что в торжественном открытие также принял участие чемпион мира по боксу среди профессионалов, мастер спорта международного класса Александр Бахтин.
Читайте также:
Баскетболисты «ЦСП-Химки» завоевали медаль регулярного чемпионата России
Спортсмены из Подмосковья стали победителями всероссийских соревнований по брейкингу
В Красногорске прошли соревнования на Кубок округа по самбо
В соревнованиях принимают участие боксеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Псковской, Рязанской, Тульской, Тверской, Ярославской областей и других регионов России.
Стоит отметить, что в торжественном открытие также принял участие чемпион мира по боксу среди профессионалов, мастер спорта международного класса Александр Бахтин.
Читайте также:
Баскетболисты «ЦСП-Химки» завоевали медаль регулярного чемпионата России
Спортсмены из Подмосковья стали победителями всероссийских соревнований по брейкингу
В Красногорске прошли соревнования на Кубок округа по самбо
Мира Полтева