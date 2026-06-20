В «Динамо» высказались о возможном введении Fan ID на матчи Кубка России
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о возможном введении карты болельщика на домашние матчи в Пути РПЛ FONBET Кубка России. Его слова приводит Metaratings.ru.
Ивлев отметил, что не готов комментировать новость до появления официальной информации. Он подчеркнул, что за последний год на стадионе «Динамо» было семь аншлагов, а средняя посещаемость домашних матчей составила 16,5 тысячи зрителей.
Отдельно Ивлев выделил привлечение молодежи: одно из исследований показало, что 22% аудитории — это дети и молодежь. Он уточнил, что по этому показателю клуб лидирует среди московских команд.
Система «персонифицированной карты болельщика» (Fan ID) начала действовать с 1 июня 2022 года по указу президента России Владимира Путина и сейчас обязательна для всех матчей РПЛ и Суперфинала Кубка России.
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