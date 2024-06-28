Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Педагог из Дубны стал призером областной олимпиады по математике среди учителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В Московской области подвели итоги олимпиады учителей по математике, в которой приняли участие лучшие педагоги региона.
Математический блок олимпиады включал задачи, которые проверяли глубокие знания участников в области математики. Кроме того, педагоги должны были продемонстрировать свои навыки в решении задач нестандартными способами и в создании эффективных и инновационных подходов к обучению.
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«Одним из призёров соревнования стал Михаил Нуякшин, учитель физико-математического лицея имени В. Г. Кадышевского. Во втором очном туре олимпиады участвовали 60 педагогов из 22 муниципальных образований Подмосковья, а также коллеги из Нижегородской области, Москвы и даже Абу-Даби, где находится филиал гимназии Примакова», — поделились в пресс-службе.
Математический блок олимпиады включал задачи, которые проверяли глубокие знания участников в области математики. Кроме того, педагоги должны были продемонстрировать свои навыки в решении задач нестандартными способами и в создании эффективных и инновационных подходов к обучению.
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Мира Полтева