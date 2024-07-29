В Госдуме ответили Губерниеву на слова о неспортивной России

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В России есть необходимость развития внутренних спортивных соревнований. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова, отвечая на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что РФ не является спортивной страной. Она отметила, что оценки журналиста, как всегда, могут быть жестокими.
«Наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например, по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпион мира по плаванию», — прокомментировала олимпийская чемпионка.
Первый зампред комитета ГД по международным делам подчеркнула, что в Штатах внутренние соревнования выше по статусу, чем мировое первенство. По крайней мере, по словам Журовой, с болельщиками там работают именно так.
«Может быть, именно это имел в виду Дмитрий, что в наших руках создать такие соревнования», — резюмировала парламентарий.
Ранее Дмитрий Губерниев опубликовал пост, где охарактеризовал РФ неспортивной страной.
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