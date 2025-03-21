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В Госдуме призвали наградить Дзюбу за рекорд

Депутат Терюшков призвал наградить Дзюбу за рекордный гол в составе сборной РФ
Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)

Депутат Госдумы Роман Терюшков призвал наградить нападающего ФК «Акрон» Артема Дзюбу за рекордный гол в составе сборной России по футболу. В беседе с NEWS.ru он предложил РФС разработать чемпионские кубки и систему наград за персональные достижения спортсменов.
«Играть за сборную страны почетно и ответственно, любой вклад в победу сборной — это вклад в укрепление и повышение престижа отечественного спорта. А это значит, что и федеральное ведомство не должно проходить мимо знаковых событий, тем более в самом массовом виде спорта», — поделился парламентарий.
Терюшков добавил, что каждый футболист должен стремиться стать лучшим и побить рекорды коллег по цеху, а разработанная для таких случаев система наград сможет лучше их мотивировать.

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Боец АСА Адам Богатырёв предсказал российскую пару в финале Гран-при PFL
21 марта 2025, 17:47

Фото: istockphoto/maria zheleznova

Бывший претендент на титул чемпиона АСА в тяжёлом весе Адам Богатырёв поделился ожиданиями относительно исхода представительного турнира Гран-при PFL. По его мнению, в решающем поединке соревнований встретятся российские бойцы.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru спортсмен довольно уверенно назвал даже конкретные фамилии. Он полагает, что в финале вполне могут встретиться Сергей Билостенный и Олег Попов. Опытный мастер единоборств подчеркнул, что он не просто гадает, а готов обосновать свой выбор фаворитов.

«Олег легко победит Васселла. Это удобный для него соперник. Есть еще Александр Романов, который встречается с «вахтером» Тимом Джонсоном. И самым интересным поединком стала бы встреча Романова и Попова. Стили делают бои. Это будет самый конкурентный поединок. Но ставлю на финал Билостенный — Попов», — дал развёрнутый прогноз Адам Богатырёв.

Напомним четвертьфинальные пары турнира Гран-при PFL: Валентин Молдавский и Сергей Билостенный, Александр Романов и Тимоти Джонсон, Пуйя Рахмани и Абрахам Бабли, а также Линтон Васселл и Олег Попов. Исходя из сетки, прогноз Богатырёва вполне может оказаться точным. Хотя предсказать победителя известный боец не взялся.

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«Прославляет Россию больше, чем футбол»: Гор Азизян призвал не бросать тень на ММА
Тренер Азизян призвал не бросать тень на боевые единоборства как вид спорта
21 марта 2025, 16:31

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что распространение секций ММА привело к формированию особой преступной субкультуры, которая представляет угрозу безопасности государства. Его слова прокомментировал Главный тренер и основатель клуба GOR MMA Гор Азизян.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru специалист по единоборствам отметил, что в России все нормальные клубы, в том числе и GOR MMA, давно получили лицензию от Союза ММА России. Тренеры, которые ведут там занятия, также имеют соответствующие сертификаты и лицензии.

«Заявление о том, что в ММА-клубах воспитываются радикальные исламисты — как минимум безответственное. Не надо бросать тень на все ММА-клубы. Если есть конкретные случаи и примеры с радикальными исламистами — пусть принимаются соответствующие меры уполномоченными и компетентными органами», — отметил Азизян.

Он также призвал «на сотрясать воздух» и не бросать тень на вид спорта, который прославил Россию больше, чем футбол и многие другие виды спорта. С последним утверждением тренера трудно не согласиться, особенно если сравнивать награды, завоёванные футболистами на международной арене, с многочисленными чемпионскими поясами российских бойцов ММА.

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«На любителя»: Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил игровые качества Дзюбы
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил игровые качества Артёма Дзюбы
21 марта 2025, 14:01

Фото: istockphoto/Rost-9D

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба обновил рекорд по голам за сборную страны, отличившись в BetBoom товарищеском матче против команды Гренады. Его бомбардирские достижения, а также стиль игры оценил главный тренер «Ахмата» из Грозного Сергей Ташуев.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он не стал отрицать очевидное: по статистике Дзюба теперь лучший нападающий в истории российской сборной. Но он на то и нападающий, чтобы забивать голы, подчеркнул специалист. Что же касается стиля игры форварда, то кому-то может быть больше по душе виртуозный дриблинг Месси, акробатические трюки Ибрагимовича или взрывная скорость Мбапе, отметил специалист.

«Конечно, по статистике Дзюба теперь лучший нападающий в истории сборной. Форвард на то и форвард, чтобы забивать голы. Игровые качества Дзюбы — на любителя. Это сборная страны, а не клуб», — сказал Ташуев.

Стоит отметить, что, помимо рекордного количества голов за сборную России (31), Артёму принадлежит теперь ещё одно достижение — он стал самым результативным игроком в футбольной истории России, обойдя по голам за все команды во всех турнирах завершившего карьеру Александра Кержакова, у которого их осталось 233. На счету Дзюбы теперь 246 мячей, забитых в ворота соперников, и он явно намерен пополнять свой бомбардирский счёт.

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Mash запустил новый спортивный таблоид — «Mash на спорте»
21 марта 2025, 12:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Mash запустил новый спортивный таблоид — «Mash на спорте», где основной акцент будет делаться на эмоциях, инсайдерской информации и неожиданных поворотах на стыке спорта, шоу-бизнеса и цифровых форматов.
Канал намерен отойти от публикации спортивной статистики и сухих фактов, сместив фокус на закулисные интриги и конфликты. Рубрики таблоида будут разными — от новостей и разборов до финансов и истории спорта.
«Остальные делают спортивные медиа для тех, кто интересуется спортом. Мы делаем спортивное медиа для всех. Как и в Mash, основа — это эмоции, которые вызывает публикация. Если они не прогнозируются, это не наша тема», — поделился главный редактор Mash Евгений Новиков.
Он подчеркнул, что редакция «Mash на спорте» будет искать эксклюзивы и неожиданные истории, которые будут способны вызвать у зрителя эмоцию и желание поделиться лайком.

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#тренер
#медиа
#эмоции
#спорт
#журналист
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«Сложно найти время»: Тренер «Шанхай Шэньхуа» Веретенников — об идее матча сборных России и Китая
Тренер «Шанхай Шэньхуа» Веретенников оценил идеи матча сборных России и Китая
21 марта 2025, 12:30

Фото: istockphoto/FotografieLink

Матч между сборными России и Китая был бы наверняка интересен и зрителям, и тренерам команд и самим футболистам. Но для проведения такой товарищеской игры сложно найти время в плотном международном графике.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru высказал один из лучших бомбардиров в истории советского и российского футбола, а ныне тренер китайской команды «Шанхай Шэньхуа» Олег Веретенников.

«Если футбольные федерации России и Китая договорятся провести между собой матч, то это будет неплохая интересная игра. Но у сборной КНР есть свои игры. Например, следующее окно на игры сборных у Китая уже расписано», — сказал экс-футболист.

Он отметил, что сейчас российской национальной команде трудно искать достойных соперников для товарищеских игр именно потому, что ведущие футбольные дружины мира и так играют официальные матчи в паузы, зарезервированные ФИФА и УЕФА для сборных.

В этом году сборная России провела первую товарищескую игру против команды Гренады 19 марта, победив соперников со счётом 5:0. Следующую игра против сборной Замбии команда Валерия Карпина проведёт 26 марта.

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