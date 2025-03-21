В Госдуме призвали наградить Дзюбу за рекорд

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)
Депутат Госдумы Роман Терюшков призвал наградить нападающего ФК «Акрон» Артема Дзюбу за рекордный гол в составе сборной России по футболу. В беседе с NEWS.ru он предложил РФС разработать чемпионские кубки и систему наград за персональные достижения спортсменов.
«Играть за сборную страны почетно и ответственно, любой вклад в победу сборной — это вклад в укрепление и повышение престижа отечественного спорта. А это значит, что и федеральное ведомство не должно проходить мимо знаковых событий, тем более в самом массовом виде спорта», — поделился парламентарий.Терюшков добавил, что каждый футболист должен стремиться стать лучшим и побить рекорды коллег по цеху, а разработанная для таких случаев система наград сможет лучше их мотивировать.
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