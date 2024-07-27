В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр

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Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже.
Мероприятие состоялось в центре Парижа под проливным дождем. Некоторым зрителям пришлось покинуть церемонию из-за погодных условий.
Французский лидер Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдали за мероприятием из VIP ложи. Примечательно, что парад спортсменов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Олимпийцы проплывали на фоне картин из Лувра и других художественных галерей Франции.
Открыла парад спортсменов сборная Греции. Церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Французский лидер Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдали за мероприятием из VIP ложи. Примечательно, что парад спортсменов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Олимпийцы проплывали на фоне картин из Лувра и других художественных галерей Франции.
Открыла парад спортсменов сборная Греции. Церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова