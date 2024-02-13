В юниорском турнире по дзюдо в Сергиевом Посаде приняли участие более 120 спортсменов

Фото: Ирина Матвеева
Межрегиональный турнир по дзюдо памяти маршала Василия Чуйкова состоялся в Серебряных прудах, участие в нём приняли более 120 спортсменов 2011-2013 годов рождения из трёх регионов России, передаёт корреспондент Ирина Матвеева.
«К нам приехали 122 участника, представляющих три региона страны — восемь команд из Рязани, Тулы, Серебряных Прудов, Коломны, Каширы, Зарайска, Подольска и Домодедова», — рассказал главный судья турнира Сергей Щиголев.Он сообщил, что участники турнира соревнуются в девяти весовых категориях, по итогам встреч определяются девять победителей, девять обладателей серебряных медалей и 18 участников, занявших третье место. Все призёры получают кубки, медали и грамоты.
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