В «Кубке наций» по кёкусинкан в Москве примут участие спортсмены из 25 стран

Фото: пресс-служба международного турнира по кёкусинкан «Кубок наций»
Международный турнир по кёкусинкан «Кубок наций» состоится 9 марта в столичном «Дворце гимнастики Ирины Винер» в Лужниках, заявки на участие подали около 1,7 тыс. спортсменов из 25 стран и 40 российских регионов, в настоящее время приём заявок завершён, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Международные соревнования «Кубок наций» предоставляет спортсменам уникальную возможность проявить себя на международной арене, обменяться опытом. Желаю всем участникам успешных выступлений, новых достижений и незабываемых эмоций», — сказал глава Минспорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Соревнования организуют Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате кёкусинкан «Подольск-Додзё». Турнир проводится при поддержке подмосковного министерства физической культуры и спорта.
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