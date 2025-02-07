В «Кубке наций» по кёкусинкан в Москве примут участие спортсмены из 25 стран

Боксер Владимир Кличко держит себя в хорошей форме, а это значит, что у него есть все шансы получить звание самого возрастного чемпиона-тяжеловеса. Об этом порталу MMA.Metaratings.ru рассказал российский коллега Кличко по цеху Дмитрий Кудряшов. Он верит в возвращение Кличко на ринг.