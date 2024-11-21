В Подмосковье стартуют турниры Кубка Swimcup по плаванию в бассейне

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Раменском 24 ноября проведут первый турнир международной серии по плаванию в бассейне на спринтерские дистанции для профессионалов и любителей – Кубок чемпионов Swimcup. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В бассейне «Сатурн» Раменского городского округа с ноября по март пройдёт пять стартов. В программу войдут индивидуальные дистанции на 50 и 100 м вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем. Помимо этого, в новом сезоне впервые будут организованы соревнования «Детской лиги» для детей от 8 лет.
Подать заявку на один из заплывов в Раменском можно на сайте серии Swimcup.
В этом году серия заплывов стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Узнать подробнее о проекте можно на сайте.
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Подать заявку на один из заплывов в Раменском можно на сайте серии Swimcup.
«Московская область соберёт сильнейших пловцов, предпочитающих короткие дистанции. В этом году популярность серии Sprint выросла на 30%. Заплывы в Раменском обещают стать самыми зрелищными в сезоне на закрытой воде. Планируем, что на каждом из турниров выступят более 450 участников», – сказал организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.Турниры будут проводиться 24 ноября и 22 декабря 2024 года, а также 26 января, 23 февраля и 30 марта 2025 года.
В этом году серия заплывов стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Узнать подробнее о проекте можно на сайте.
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Лора Луганская