В Ленобласти состоится этап нового велозаезда Tour de Russie
В Ленинградской области 5 июля начнется этап велозаезда Tour de Russie. Мероприятие является новым всероссийским проектом в сфере любительского велоспорта.
Маршруты велозаездов проходят через исторические места и красивые локации страны России. Первый этап прошел 7 июня в Суздале. В рамках второго заезда участники проедут по дорогам вокруг «Игоры» на Карельском перешейке, а также вблизи Суходольского озера в окружении хвойных лесов.
В спортивном мероприятии смогут принять участие велосипедисты с разным уровнем подготовки. Всего ожидается порядка 500 участников. Для них подготовили дистанции с разной протяженностью: Intro Tour (25 км), Median Tour (45 км) и Grand Tour (86 км), сообщает «Петербургский дневник».
Третий этап Tour de Russie проведут 16 августа в локации дворцово-музейного комплекса Царского Села в Петербурге. Маршрут начнется от Екатерининского дворца и пройдет до Египетских ворот. Велосипедистам предстоит преодолеть дистанции 22, 46 и 95 км. В следующем году организаторы велозаезда хотят расширить географию и провести этапы и в других российских регионах.
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