В лыжных гонках для пожарных и спасателей в Одинцове приняли участие более 100 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО
Соревнования по лыжным гонкам провели для спасателей и пожарных Московской области в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе, участие в забегах приняли более 100 человек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Соревнования проводились в дисциплинах «свободный стиль 3 км» среди женщин и «свободный стиль 5 км» среди мужчин. Участники соревновались в командном первенстве и в личном зачёте», — отмечается в сообщении.В мужском забеге победу одержал представитель Мытищ Илья Симакин. Второе место Вячеслав Моисеев их Ступина, а третье Илья Пожидаев из Видного. Среди женщины места на пьедестале распределились следующим образом: верхнюю ступень заняла Ирина Крупинова из Коломны, вторую — Елена Новичкова из Ступина, третью — Светлана Дорофеева из Орехово-Зуева.
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