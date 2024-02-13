В Пушкине в будущем году построят детскую поликлинику с бассейном

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В городском округе Пушкино стартовало строительство детской поликлиники на 400 посещений с лечебным бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.
«В ведомство поступило извещение о начале строительства детской поликлиники. Сейчас идут подготовительные работы. Завершить возведение шестиэтажного здания площадью 10 тыс. кв. м. планируют к концу 2025 года», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, в поликлинике оборудуют 12-метровый лечебно-плавательный бассейн для маленьких пациентов.
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Лора Луганская