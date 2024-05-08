В Лотошине 12 мая состоится гонка сезона велозаездов Gran Fondo

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Новый сезон велозаездов Gran Fondo в Подмосковье стартует 12 мая гонкой в Лотошине. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Gran Fondo — это серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Начало мероприятия 12 мая в 9:30.
Стоит отметить, что следующий забег сезона пройдет 2 июня в Волоколамске. Полный список заездов можно найти на официальном сайте проекта.
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«Традиционно на выбор участникам предложены три дистанции: 27, 52 и 103 км. Разная протяженность позволяет подобрать для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам. На финише всех любителей велоспорта ждет медаль спортивного события, а победители и призеры получат памятные подарки от организаторов», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что следующий забег сезона пройдет 2 июня в Волоколамске. Полный список заездов можно найти на официальном сайте проекта.
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Мира Полтева