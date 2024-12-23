В минском «Динамо» назвали причины поражения «Спартаку»

Минское «Динамо» на протяжении всего матча со «Спартаком» владело инициативой, но под конец игры утратило контроль, когда красно-белые, наоборот, собрались. Об этом заявил хоккеист белорусского клуба Егор Бориков, добавив, что поражение в матче омрачило его первый забитый гол.