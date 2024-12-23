В минском «Динамо» назвали причины поражения «Спартаку»

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Минское «Динамо» на протяжении всего матча со «Спартаком» владело инициативой, но под конец игры утратило контроль, когда красно-белые, наоборот, собрались. Об этом заявил хоккеист белорусского клуба Егор Бориков, добавив, что поражение в матче омрачило его первый забитый гол.
«Красно-белые — молодцы: бились до конца. Безусловно, было желание доказать, что и мы не лыком шиты. «Динамо» тоже обладает богатой историей и на каждую встречу выходит с максимальным настроем. Вообще не смотрим, кто по ту сторону площадки: «Спартак», «Ак Барс» или СКА», — поделился спортсмен в интервью RT.В то же время игру «Спартака» оценил и бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что красно-белые хорошо «укрепились этим летом», а сейчас голодны до результата и потому у них многое получается.
«Где-то команда взлетает. Я ожидал, что спартаковцы будут идти в самом верху турнирной таблицы», — сказал он.Читайте также:
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