Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга привлекательных для туристов мест

Московскую область включили в лидеры рейтинга самых привлекательных для туристов мест в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Индекс туристической привлекательности регионов России» представили на площадке Русского географического общества. Он задуман как индикатор развития внутреннего и въездного туризма, продвижения туристического потенциала регионов.
Для расчёта индекса учитывали 50 показателей по шести тематическим блокам. При этом исследовали соцсети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов. По итогам этих исследований Московская область заняла четвёртое место.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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«Подмосковье в этом году стало лидером в номинации «Регионы-лидеры по онлайн-интересу туристов». Московская область привлекает путешественников разнообразием загородных отелей, достопримечательностей, сезонных фестивалей и лидирует по интересу пользователей поисковых систем», – отметили в министерстве.
Для расчёта индекса учитывали 50 показателей по шести тематическим блокам. При этом исследовали соцсети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов. По итогам этих исследований Московская область заняла четвёртое место.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская